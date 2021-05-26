В связи с Гран-При «Формула 1», который пройдет в Баку, с 31 мая ряд улиц будут частично и полностью закрыты, в связи с чем изменен график движения 23 маршрутов.

Как сообщили в БТА, это следующие маршруты:

— Автобусы NN1, 2, 4, 10, 46 и M3 будут ехать по альтернативным дорогам – ул.Д.Алиевой, К.Сафаралиевой, Низами, пр.Нефтчиляр – ул.Ю.Сафарова;

— Конечная автобуса N5 на улице С.Рагимова, движение – по пр.Азадлыг, С.Рагимова, пр.Хатаи;

— Автобус N6 будет ехать по 2 направлениям — 20-й участок – ул.M.Усейнова (Фуникулер) и Ахундовский садик – метростанция «Проспект Азадлыг»;

— Конечная автобусов NN88, M7 – у метростанции 28 Мая, движение — м/с 28 Mая – ул.Пушкина – ул.Д.Алиевой;

— Конечная автобусов NN 6, 18, 31, 37 и 77 ул.Б.Сардарова, движение – ул.Ш.Шамиля, Лермонтова, Б.Сардарова;

— последняя остановка автобусов №№53, 125 и 127 будет на улице М.Усейнова (Фуникулер);

— схема работы маршрутных автобусов №№59 и 61 – ул. С.Вургуна – ул. Ш.Беделбейли – ул. Р.Бехбудова;

— схема работы маршрутного автобуса №65 – ул. М.Мухтарова – ул. А.Джавада – Проспект Азербайджана;

— схема работы маршрутного автобуса №205 – Локбатанский ЦТО – Бакинская кольцевая автодорога – ул. М.Мушфига, далее по обычному маршруту;

— схема работы экспресс-автобусов M2 и M2A с Проспекта нефтяников по улицам Мирзаги Алиева, Шамси Бадалбейли и Рашида Бехбудова.