«Росавтодор» сообщил о снятии всех ограничений движения по трассам, ранее введенным из-за ситуации с ЧВК «Вагнер», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ограничения вводились на трассах М-4 «Дон», М-2 «Крым» и других транспортных артериях, которые ведут на юг от Москвы.

Ранее в Липецкой области начали зарывать ямы, выкопанные перед проходом техники ЧВК «Вагнер».

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Беларуси сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.