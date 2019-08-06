Против «Карабаха» завели дисциплинарное дело

Комитет контроля, этики и дисциплины УЕФА завел дисциплинарное дело на «Карабах» в связи с ответным матчем, который клуб провел против ирландского «Дандолка» во втором классификационном этапе Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба европейской футбольной структуры, причиной этому послужил выход на поле болельщика во втором тайме встречи, проведенной 31 июля на «Далга Арена» и инцидент, произошедший на трибуне.

Сообщается, что вопрос будет рассмотрен 22 августа.

Отметим, что агдамский представитель, сыгравший вничью (1:1) с соперником в Ирландии, в ответном матче победил со счетом 3:0 и вышел в очередной этап. Сегодня в рамках первой игры третьего классификационного этапа агдамский представитель встретится на Кипре с «АПОЭЛЕМ». Ответный матч состоится через неделю на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова.

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| 2019-08-06T13:45:53+00:00 6 августа 2019, 14:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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