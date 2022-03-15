Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова было возбуждено уголовное дело. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

«Сейчас в этом деле у нас уже 65 подозреваемых чиновников и военных руководителей РФ», — заявила генпрокурор.

Ранее Ирина Венедиктова рассказала, что в Украине возбуждены уголовные дела в отношении более чем 40 российских граждан. По ее словам, в списке фигурируют российские министры и парламентарии.