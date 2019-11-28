Прошлогодний инцидент в Керченском проливе мог развязать Третью мировую

Журнал The National Interest опубликовал статью, в которой сообщалось, что прошлогодняя попытка украинских кораблей пройти через Керченский пролив могла привести к Третьей мировой войне, сообщают argumenti.ru.

Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американской прессы.

В статье отмечается, что после объявления на Украине военного положения в связи инцидентом в Керченском проливе ВМС страны могли напасть на Черноморский флот РФ. Россия с легкостью бы отбила атаку, сообщается в тексте.

«Вслед за данным столкновением в конфликт вмешался бы НАТО. Это означало бы начало Третьей мировой», – передает портал.

В издании подчеркнули, что на фоне сложных отношений между Западом и Россией любое обострение ситуации в районе Крыма способно вызвать необратимую цепную реакцию. (РИА Новости)