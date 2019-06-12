Прокуратура Венесуэлы обвинила 17 человек в причастности к попытке госпереворота

Генеральная прокуратура Венесуэлы выдвинула обвинения в причастности к попытке государственного переворота 30 апреля в отношении 17 лиц. Как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник генпрокурор республики Тарек Вильям Сааб.

«В связи с совершенной 30 апреля попыткой госпереворота, которую назвали операцией «Свобода», в отношении 34 лиц проводится расследование. Из них 17 человек были задержаны, им предъявлены обвинения», — приводит пресс-служба ведомства слова Сааба.

30 апреля на стороне лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, в ходе протестов были задержаны почти 340 человек. Более 50 военных были уволены из армии приказом президента Николаса Мадуро.