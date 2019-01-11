Происки закулисы: как изобличали коварный ветер

В пятницу в южном городе ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся умеренным юго-западным. Это сообщение метеорологов вызвало возмущение самых блестящих умов южного города. Они сочли делом чести обличить все те силы, что стоят за усилением ветра в южном городе. «Неспроста же он дул, проклятый»!

Стоило обратить внимание на коварный выбор времени для усиления ветра. Задул он во всю мощь в тот самый момент, когда лучшие люди города всячески старались доказать, что в голодовке блоггера Гусейна Мехманова виновата коварная мировая закулиса. Это ведь она посадила Гусейна в тюрьму. Это она придумала сказку о драке тщедушного Мехманова с накачанным любителем позировать на фоне казино и прочих приятных заведений с золотой цепочкой на шее. Таким образом, внешние силы пробрались в тюрьму южного города и нанесли свой подлый удар.

Разве могли лучшие люди города смотреть на все эти происки Запада? Нет! Они считали своим прямым долгом вывести на чистую воду всех возмущающихся случившимся. И вот, в прессе зазвучал стройный хор голосов этих господ. Пели они песни о том, что Гусейн уже не голодает. И вообще чувствует себя в тюрьме лучше, чем на свободе. Скромные предложения обывателей на личном примере проверить отличия жизни в заключении и дома, лучшие люди города отметали. Их роль была иной, не подразумевающей столь сильное погружение в тему.

Посему, в рамках ознакомления общественности с собственными хитами, эти господа запели также и песни о том, что делом Мехманова решили воспользоваться внешние силы. Нет, определенная логика в их словах была. Действительно, МИД Франции, забыв о том, что в Париже который уже день шумят «желтые жилеты», решил заступиться за Гусейна. Заявление это вызвало смех в южном городе и местное внешнеполитическое ведомство дало грамотную отповедь своим французским коллегам.

Местных дипломатов, кстати, было искренне жаль. Они вынуждены расчищать Авгиевы конюшни глупостей, которые натворили иные чиновники южного города. Собственно, эти набедокурившие, не видящие дальше собственного носа и охочие до интриг и провокаций чиновники и прибегли к услугам лучших людей города. Благо, в их распоряжении было огромное количество местных СМИ. И лучшие люди города не подвели! Так сказать, выполнили план пятилетки в трехлетний срок. Стахановцы, ничего не скажешь!

А что сказать, слушая полные глубокого анализа речи о том, что «революция достоинства» в Украине каким-то боком может быть связана с делом Гусейна Мехманова? Тут не говорить нужно, а аплодировать. Особо бурных оваций достоин был тезис о том, что население Украины недовольно работой парламента, ростом цен и низкой зарплатой. В южном городе же все было совсем иначе! Народ тут высоко оценивал деятельность депутатов, которые проявляли особую заботу об избирателях в моменты обсуждения темы повышения зарплат парламентариям.

А еще, в южном городе цены имели тенденцию к постоянному снижению, а зарплаты — к постоянному, невиданному росту. И не стоило верить статистике, которая свидетельствовала, что минимальная зарплата в южном городе была почти в два раза ниже, чем в Украине и, что было особо возмутительно, в стране, с которой воевал южный город. Все это была ложь, клевета, коварные инсинуации Запада. Это он виноват был во всех бедах жителей южного города. В том числе, как справедливо указывали лучшие люди города, в дожде, ветре, жаре и в прочих природных явлениях. А как же иначе? Нужно же совесть и смелость иметь, чтобы называть вещи своими именами. Правда, лучшие люди южного города?

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