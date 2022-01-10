Пресловутая баронесса, член палаты лордов Великобритании Кэролайн Кокс прокомментировала вопрос Нагорного Карабаха в ходе дебатов на тему «Беженцы: Массовый исход».

В своем выступлении в палате лордов Кокс заявила, что кратко расскажет о Нагорном Карабахе, «в котором 80% исторических армянских земель в настоящее время оккупированы Азербайджаном», передает NEWS.am.

«В 2020 году более 91 тысячи человек бежали из Арцаха (Нагорного Карабаха) в Армению. Более 40 000 человек были лишены своих домов в Шушинском и Гадрутском районах, которые до сих пор оккупированы вооруженными силами Азербайджана. Мне довелось побывать в этом регионе более 85 раз, во время войны 1990-х и в 2020 году. В сентябре прошлого года я посетила Сюникскую область Армении, чтобы стать очевидцем страданий, причиненных азербайджанским военным вторжением на территорию Армении, вызвавшим исход населения, местных жителей внутри самой Армении.

Азербайджан по-прежнему нарушает условия прекращения огня 2020 года, задерживая армянских военнопленных и мирных жителей, совершая зверства, иногда используя телефоны пленных, чтобы снимать ужасающие действия, а затем отправляя фотографии и видео их семьям. Беженцы также описывают потерю средств к существованию, сельскохозяйственных земель, водных ресурсов и другой жизненно важной инфраструктуры. Однако армяне Нагорного Карабаха почти не получили поддержки со стороны британского правительства.

Официальный представитель Генерального секретаря ООН в мае прошлого года недвусмысленно указал, что именно Азербайджан, несмотря на призывы международного сообщества, и в частности ООН, не предоставил разрешения на беспрепятственный гуманитарный доступ в Арцах, и эта ситуация не меняется. Призываю обеспечить оказание срочной гуманитарной помощи тысячам армян, перемещенным в результате войны. Великобритания больше не должна игнорировать этот призыв о помощи», — заявила Кокс.

То есть, масса лжи и передергиваний, переиначивание реалий с трибуны палаты лордов, и всё с одной целью – вызвать у Лондона негативное отношение к Азербайджану и выцыганить у него же деньжат для сепаратистов Карабаха. Интересно, сыграет ли план баронессы? Понимают ли британские лорды и парламентарии, что на самом деле происходит на Южном Кавказе, в частности, в Карабахском регионе Азербайджана?

Своим мнением по этому поводу поделился с # эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Я думаю, что все-таки британский политический истеблишмент, в частности, парламентарии, а также представители исполнительных органов, ответственные за принятие конкретных решений, Кабинета министров, МИД – прекрасно понимают, в чем тут дело, что именно происходит у нас в регионе. Слова этой баронессы не могут стать основой для принятия решений. Они принимаются с учетом всех обстоятельств, и абсолютно пристрастный, ангажированный характер выступления Кокс показывает, что все-таки правда где-то посередине как минимум, а не в ее претенциозных высказываниях.

С другой стороны, надо сказать, что Великобритания все-таки является очень важным стратегическим партнером Азербайджана. Здесь, помимо посольства, работает много специалистов из этой страны. Принимая во внимание эти обстоятельства, объективно оценивая ситуацию, я думаю, что и парламентарии, и в целом британское правительство будут все-таки гораздо более осмотрительными при принятии решений по таким вопросам.

Что касается самой Кокс, хотелось бы напомнить ей, что на протяжении почти 30 лет именно азербайджанские беженцы из этого и сопредельных регионов несли основную тяжесть от армянской оккупации. К сожалению, несмотря на возвращение значительного большинства этих территорий, бывшие беженцы по-прежнему не могут вернуться в свои дома – поскольку домов нет, городов нет, сёл нет.

Лживые высказывания баронессы Кокс должны разбиваться об эти реалии. С другой стороны, Баку никогда не был против совместного проживания армян и азербайджанцев. Но это должно происходить на основе базовых принципов – уважения суверенитета и территориальной целостности. Армяне из Гадрута, из других населенных пунктов, могут вернуться в Азербайджан, получить паспорта его граждан, никаких препятствий для этого не существует. Препятствия в головах сепаратистских лидеров и баронессы Кокс, к сожалению.

Чего нельзя сказать об армянском истеблишменте в годы оккупации – они не допускали и мысли о возвращении азербайджанцев на те территории. Кочарян выступал с откровенно фашистскими заявлениями о том, что армяне и азербайджанцы не могут жить вместе. Азербайджанское руководство никогда с подобными заявлениями не выступало – это к сведению Кокс. В общем, всё понятно – тут всё шито белыми нитками. Кокс отрабатывает свои деньги. Я думаю, британские парламентарии тоже понимают, откуда ветер дует, и в чём интерес баронессы. То есть, они сделают соответствующие выводы и не станут принимать опрометчивых решений.