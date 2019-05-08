Принц Гарри и Меган Маркл показали сына

Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына. Об этом сообщает «Би-би-си».

Малыш был завернут в белую шаль, когда пара показывала его общественности. Родители рассказали о спокойном поведении ребенка.

«Он был мечтой… Теперь у меня есть два лучших парня в мире, поэтому я действительно счастлива», — подчеркнула Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили, что вскоре покажут Елизавете II ее нового правнука.

«Прошло всего два с половиной дня, но мы просто в восторге от того, что у нас есть свой маленький кусочек радости», — добавил принц Гарри.

Ранее британский принц Уильям прокомментировал роды герцогини Сассекской и супруги принца Гарри Меган Маркл. Это произошло, когда поклонники решили спросить у принца Уильяма во время его визита в Новую Зеландию, когда он станет дядей.

| 2019-05-08T21:17:04+00:00 9 мая 2019, 00:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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