Пример для соседей

В минувшее воскресенье в ряде муниципалитетов Грузии прошло голосование на промежуточных выборах в парламент и органы местного самоуправления. Внеочередные выборы мэров муниципалитетов состоялись в Марнеули, Зестафони, Хуло, Чиатуре и Зугдиди.

Правящая партия «Грузинская мечта», по итогам обработки бюллетеней со всех участков, победила в пяти районах, где проходили внеочередные выборы мэров. Второй тур голосования пройдет только в Мтацминдском округе Тбилиси, сообщается на сайте ЦИК Грузии.

Например, по данным ЦИК, в Марнеули, где обработаны данные со всех 90 участков, большинство голосов избирателей (78,6%) набрал кандидат от правящей «Мечты», азербайджанец Заур Даргали. А вот его ближайший соперник и соплеменник Агиль Мустафаев (из оппозиционной партии Саакашвили «Единое национальное движение») получил 11,49% голосов.

Наиболее острая борьба развернулась в Зугдиди. Самый пристальный интерес у наблюдателей вызвало голосование именно в этом городе, поскольку там супруга бывшего президента Грузии Сандра Рулофс составила серьезную конкуренцию Георгию Шенгелия, кандидату от правящей партии, фактически выполнявшему функции главы города – как первый заместитель мэра он принял на себя его обязанности руководителя после того, как в сентябре 2018-го мэр Зугдиди Лаша Гогия ушел в отставку.

Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс баллотировалась от оппозиционного альянса «Сила в единстве» (партия «Единое национальное движение»). Опыт политической борьбы у нее уже есть – в 2016 году она баллотировалась в Зугдиди на парламентских выборах в качестве мажоритарного кандидата в депутаты. Тогда она прошла во второй тур, но от дальнейшего участия в борьбе за депутатский мандат отказалась.

И все-таки в этот раз в Зугдиди, где обработаны данные со всех 107 участков, победу одержал представитель «Грузинской мечты» с 54,18% голосов. У Сандры Рулофс — 42,75%.

И хотя представители грузинских НПО указали на нарушения в ходе голосования, и жена Саакашвили упустила шанс занять кресло мэра Зугдиди — одного из главных городов Западной Грузии, это все не так удивительно, как то, что в Грузии вообще придают столь серьезное значение выборам на уровне муниципалитетов.

Граждане Грузии очень серьезно относятся к местным выборам, и, очевидно, это говорит о том, что там (в отличие от нас, от Армении, от России) при центральном правлении одной партии, другая – в случае победы в результате прозрачных голосований — вполне может обладать реальной властью в отдельных регионах. То есть, независимость местных властей при принятии ими своих решений никто оспорить не в состоянии – ни президент, ни премьер-министр (а Грузия теперь парламентская республика), ни какой-либо другой из органов исполнительной власти с назначаемым, а не избираемым руководством. Эти подробности жизни соседней страны являются хорошим поводом еще раз обратить внимание наших властей и общественности на то, для чего вообще нужны муниципалитеты, и как они должны работать (а именно, составлять конкуренцию общереспубликанской власти на низовом уровне). У нас-то эти органы тоже есть, но, к сожалению, чисто номинально.

Подробностями о том, как обстоят дела с муниципальными органами в Грузии поделился с # политический аналитик Кавказского Института Стратегических Исследований Гела Васадзе:

— Начнем с того, что любые выборы в Грузии воспринимаются сквозь призму политического противостояния, поэтому столь серьезное отношение к муниципальным выборам. Ведь многие хорошо помнят, что именно победа партии Саакашвили на муниципальных выборах Тбилиси 2002 года стала площадкой для его головокружительного взлета. Так что, все серьезно — оппозиция пытается победить, а власть — помешать ей сделать это. У власти это получается лучше. Хотел бы обратить внимание на отсутствие новой позитивной повестки у оппозиции. И это главная причина поражения, хотя фальсификации и подкуп избирателей никто не отменял. Просто победить на негативном отношении к власти с помощью телевизора у оппозиции не получается, но это как в том анекдоте про ежиков, которые лезли на кактусы, кололись, плакали, но все равно лезли.

Что же касается уровня возможностей наших местных властей, с сожалением приходится констатировать почти полное отсутствие местного самоуправления, просто потому, что самоуправления без денег не бывает. А почти все деньги распределяются из центра. То есть, в идеале муниципалитеты имеют право на месте выстраивать всю экономическую и гуманитарную политику, но законодательно у муниципалитетов нет своей финансовой базы, все налоги идут в центр, а уже оттуда распределяются по регионам, в том числе и по муниципалитетам, мэриям.