Приговор экс-президенту Судана по обвинениям в коррупции будет вынесен 14 декабря

Суд в Судане вынесет приговор бывшему президенту Омару аль-Баширу по предъявленным ему обвинениям в коррупции 14 декабря. Соответствующее решение приняла в субботу судебная коллегия в Хартуме, сообщил телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на TACC.

Речь, в частности, идет о первом эпизоде заведенного в его отношении дела, касающегося обнаружения в ходе обыска после свержения аль-Башира в апреле этого года секретной комнаты в президентском дворце, где хранились $113 млн. Адвокаты изначально заявляли, что эта сумма поступила в виде гранта из одного из арабских государств в рамках сотрудничества между руководителями, предназначалась для финансирования определенных отраслей экономики, и что бывший глава государства не присвоил себе ни единого цента. На прошлых заседаниях аль-Башир подтвердил, что часть средств — $25 млн — поступила от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

24 ноября свое окончательное заключение по делу должна представить сторона обвинения. 8 декабря выступят представители защиты.

Правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. Тогда армия взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.