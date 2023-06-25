27-летний Фарид Сафарли, азербайджанский студент Йенского университета Германии, задержанный в Иране по обвинению в шпионаже, поговорил по телефону с членами своей семьи.

Об этом сообщила АПА его мать Диляра Аскерова.

Она рассказала, что разговаривала с сыном по телефону два раза: «Самочувствие сына в норме, у него нет недовольства условиями содержания. Суд над ним проходил 3 раза. На первом судебном процессе ему был предоставлен переводчик, но на последних двух судебных процессах ему не предоставили переводчика, потому что он знает персидский язык. Сам он недоволен этим, так как хоть и знает персидский, но не понимает юридических терминов. Я сказала ему, что он имеет право потребовать от суда и адвоката, и переводчика. Раньше мой сын содержался в одиночной камере, но в последнее время он находится в общей камере, говорит там по-персидски».

Диляра Аскерова отметила, что в ближайшие дни будет вынесен приговор ее сыну: «Фарид сказал, что суд подходит к концу. Однако ни в суде, ни на следствии не было выявлено ни одного факта, связанного с его шпионажем. По словам Фарида, девушка, из-за которой он поехал в Иран и ее семья не давали против него показаний. Однако иранская сторона с подозрением относится к Фариду из-за того, что он знает несколько языков, и учился в Европе, его обвиняют в шпионаже. В настоящее время МИД Азербайджана и наше консульство в Тебризе также проводят работу в связи с Фаридом. Представители консульства встретились с ним и поинтересовались его состоянием».