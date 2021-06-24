Суд в Соединенных Штатах вынес первый приговор по делу о штурме здания конгресса в январе текущего года, сообщает Huffington Post.

Жительница штата Индиана Анна Морган-Ллойд получила три года условно, на время отбывания наказания ей запрещено владеть оружием. Кроме того, 49-летней женщине придется заплатить штраф в размере $500 и провести 120 часов на общественных работах.

«Я просто хочу извиниться перед судом, американским народом и моей семьей», – заявила Морган-Ллойд.

Она рассказала, что пришла к Капитолию, чтобы продемонстрировать свою поддержку действовавшему на тот момент президенту США Дональду Трампу.

«Мне стыдно, что это превратилось в жестокую демонстрацию насилия, и я бы никогда не пришла туда, если бы знала, чем это обернется», – добавила женщина. (Газета.Ру)