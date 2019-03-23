Президент Казахстана утвердил переименование столицы в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию страны, касающийся переименования столицы республики в Нур-Султан, сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев выступил с инициативой переименовать столицу Астану в Нур-Султан вскоре после принятия президентской присяги 20 марта. Он также предложил увековечить имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в названии центральных улиц городов. В тот же день парламент на совместном заседании палат принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании Астаны.

В четверг и пятницу в Астане и Алма-Ате пришли стихийные митинги несогласных с переименованием столицы. По данным очевидцев, в Астане были задержаны порядка 60 человек, в Алма-Ате — около 20. В департаментах полиции этих городов информацию о задержаниях не комментируют.

Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 гг город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Назарбаева перенесена из Алма-Атыты в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка — «столица»).

Переименовать столицу в честь Назарбаева политики и общественники предлагали неоднократно. В последний раз, в ноябре 2016 года, казахстанские депутаты предложили переименовать столицу в Нурсултан или Назарбаев, однако глава государства выступил против этого.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочияглавы государства перешли к спикеру сената Токаеву, который 20 марта вступил в должность главы государства. Полномочия перешли к Токаеву на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года (interfax.ru).