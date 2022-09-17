Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил изменения, согласно которым столице страны возвращается название Астана. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан». Среди главных изменений — возвращение столице названия Астана вместо Нур-Султана и возможность президенту избираться лишь на один семилетний срок.

С инициативой вернуть столице Казахстана название Астана выступила группа казахстанских депутатов «Жаңа Қазақстан», куда входят парламентарии в том числе от правящей партии «Аманат». При этом именно Токаев в 2019 году предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева, назвав столицу Казахстана в его честь.

Ранее парламент Казахстана единогласно принял поправки в Конституцию о переименовании столицы республики Нур-Султана в Астану.