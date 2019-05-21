Президент Ирана заявил что, США не раз предлагали начать переговоры

Соединенные Штаты не менее 10 раз предлагали Ирану начать переговорный процесс. Об этом, как передал в понедельник телеканал Al Jazeera, заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

«Иран получал более 10 предложений от Вашингтона о переговорах», — сказал иранский президент. Однако, по его убеждению, «нынешние условия не подходят для начала диалога».

По словам Роухани, Иран «сейчас живет в состоянии экономической войны, и условия требуют сопротивления оказываемому на него давлению».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Иран вступит в переговоры с Соединенными Штатами.

Со своей стороны Роухани заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США, которые будут навязываться ему силой. «Мы не сядем за стол переговоров в условиях разнузданного давления и угроз», — подчеркнул иранский президент.

ТАСС