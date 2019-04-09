Прежде чем начать войну…

В современном мире вроде бы формально военная риторика не поощряется ни у политиков, тем более, что ни у журналистов – последние вообще, считается, что должны нести людям только правдивую информацию.

Но еще известный прусский генерал и военный теоретик фон Клаузевиц писал, что война также есть продолжение политики иными средствами.

В свое время, точнее при советах это изречение приписывали В. Ленину, но дело не в этом. А в том, что даже в XXI веке какими бы «миролюбивыми» не старались казаться политики и дипломаты мира, все равно, без войны не обходится. Поэтому и военная риторика до сих остается одним из эффективных способов влияния на политику противника.

Особенно, без нее трудно обходиться таким странам, как Азербайджан, значительная часть территории которой находится под пятой у врага. Поэтому вовсе не случайно, что временами элементы военной риторики присутствуют в заявлениях политиков и дипломатов, и этой страны.

Так стало и после венской встречи лидеров Азербайджана и Армении. Но, как ни странно, и на этот раз первыми начали именно армяне, т.к. министр обороны Армении Д.Тоноян выступил с весьма воинственным, даже бредовым заявлением, заявив, что они думают о наступлении и даже об оккупации новых территорий…

И «революционный премьер», «создатель новых армянских политических реалий» Н.Пашинян вовсе не стал упрекать своего министра, наоборот, даже открыто поддержал его, сказав, что, если Тоноян выступил с другим заявлением, тот сразу освободил бы его от занимаемой должности!..

В таком случае, уже не было сомнений, что и в риторике азербайджанской стороны начнут преобладать военные нотки, даже открытые угрозы. Президент Азербайджана заявил, что карабахская война еще не закончилась и страна широко отметила третью годовщину апрельских боев 2016 года, почтив память погибших азербайджанских солдат и офицеров. Кроме того, и министр обороны страны З.Гасанов сделал ряд резких заявлений в адрес армянских политиков, особенно, военных.

Но тут есть один очень важный момент. Раньше военная риторика, открытые воинственные угрозы звучали, как вспомогательный, даже побочный элемент в карабахском военно-политическом театре и, как правило, преследовали тактические цели.

Но история конфликта исчисляется уже десятилетиями, переговоры ведутся больше двадцати пяти лет и никаких результатов!..

Поэтому даже самые уравновешенные и терпеливые политики и политологи, дипломаты и специалисты по международным отношениям уже признают, что без принуждения агрессора к миру проблема не сдвинется с мертвой точки.

А самым эффективным и результативным способом принуждения является именно военное давление, потому что экономическое давление хоть и создало немало проблем социально-экономического характера для Армении, все же не заставило врага пойти на конкретные уступки, отказаться от территориальных притязаний и освободить оккупированные территории Азербайджана. Поэтому без преувеличения можно констатировать, что теперь подавляющая часть азербайджанцев сходится во мнении, что в карабахском процессе войну не избежать, она неизбежна и ее детали уже просто, вопрос времени.

Еще и Н.Макиавелли писал, что если войны не избежать, ее можно отложить, но от этого выигрывает только вражеская сторона. Однако и тут есть одна существенная деталь: всем понятно, что она неизбежна и рано или поздно военная риторика превратится в открытое военное противостояние.

Но понятен и такой факт, что, не обеспечив хотя бы «молчаливое согласие» России, нам не стоит начинать масштабные военные действия. Поговаривают, что во время апрельских боев трехгодичной давности наши успехи были бы значительно больше, но и тогда Кремль вмешался в процесс и остановил передвижение наших войск. Начни снова военные операции – будет тоже самое…

Поэтому мы конечно, не должны оставлять без ответа воинственные угрозы армянских политиков и военных.

У покойного президента Г.Алиева было любимое изречение: «Политик не говорит о том, что делает, и не делает, того, о чем говорит». Поэтому, если все мы согласны с тем, что войну не избежать, тогда должны искать пути нейтрализации Кремля.

Есть такая известная поговорка, что клин вышибают клином. Москва еще не оценила должным образом военно-политический выбор Баку – да, мы, скажем, в отличии от соседней Грузии не стремимся в НАТО, проводим весьма нейтральную политику, учитываем геополитические интересы России.

И наш выбор должен быть, как следует, оценен Москвой. В противном случае, и мы можем обратить свои взоры в другую сторону – для этого у нас достаточно, не только, воли и стойкости, но и необходимых ресурсов…