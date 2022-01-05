Очень сложно писать аналитику по поводу происходящего в Казахстане. Слишком уж быстро и кардинально все там меняется. Главная на момент написания статьи новость — Нурсултан Назарбаев больше не председатель Совета Безопасности Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что эту должность с сегодняшнего дня занимает он.

В своем обращении к народу Казахстана он опроверг фейковую новость о своем бегстве из страны. «Что бы ни было, я буду находится в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ», — заявил Токаев.

При этом, он отметил, что отныне в качестве председателя Совета Безопасности будет действовать жестко в отношении протестующих и добавил, что в ходе противостояний с митингующими есть жертвы среди силовиков. «Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков», — подчеркнул он.

И тут нельзя не согласится с Токаевым. Сомневающимся предлагаю вспомнить, с чего все начиналось. А началось все с того, что в воскресенье автовладельцы в городе Жанаозен (в Мангистауской области) вышли на митинг с требованием снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 до 120 тенге за литр. То есть, изначально все преподносилось как социально-экономический протест.

Но потом мы увидели, что все, мягко говоря, не совсем так. Вспомним, что было заявлено — по поручению Токаева правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Кроме того сообщалось, что собственниками АЗС Мангистауской области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Отмечалось, что будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.

В общем, руководством РК был сделан ряд шагов навстречу требованиям протестующих. Но протесты не только не прекратились, они расширились по всей стране. Митингующие громят административные здания, офисы правящей партии, протестующие настроены очень решительно, они проявляют жесткость, порой переходящую в жестокость. При этом, они выдвинули уже не социально-экономические, а именно политические требования.

Как сообщает NEXTA, основные требования митингующих таковы:

1 — немедленное освобождение всех политзаключенных;

2 — полная отставка и сложение полномочий Президента, Председателя Совета Безопасности РК, Правительства и Парламента;

3 — политические реформы: создание Временного Правительства из авторитетных и публичных граждан — участников сопротивления в Казахстане, проведение силами ВП свободных выборов;

4 — главным условием политических реформ являются неукоснительная приверженность ценностям демократии и соблюдение прав человека, признание годы правления СССР преступлением против народов постсоветской империи, осуждение военной агрессии против Украины и аннексии Крыма, выход из состава СНГ, ЕАЭС и прочих союзов с Российской Федерацией.

Как видим, одно из главных требований митингующих уже выполнено — Нурсултан Назарбаев больше не председатель Совета Безопасности Казахстана. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсудит вопрос об окончании полномочий парламента. Но митинги, повторюсь, не останавливаются. И на фоне новостей о требованиях митингующих, все более актуальной версией становится та, что данные акции протеста были давно и заранее подготовленным сценарием, для реализации которого нужен был формальный повод.

Он был найден — новость о двукратном повышении цены на сжиженный газ стала сигналом к началу того, что имеет все признаки попытки силового захвата власти. Среди экспертов преобладает версия, что за всеми этими процессами стоит Россия. Но требования митингующих, в числе которых значатся осуждение военной агрессии против Украины и аннексии Крыма, выход из состава СНГ, ЕАЭС и прочих союзов с Российской Федерацией, опровергают эту версию. Куда более реалистичной является версия противостояния различных сил внутри казахстанской власти при, возможно, поддержке Запада.

Чем все это закончится, невозможно прогнозировать. Но происходящее в РК показывает, сколь большой, но хрупкой ценностью является внутриполитическая стабильность, сколь важно не семь, а 77 раз отмерять, прежде чем повышать цены на что-либо. Ибо, социальным недовольством могут воспользоваться силы, имеющие свои планы по выбору дальнейшего пути развития государства.

Требования социально-экономического характера легко трансформируются в политические требования. Стало быть, важно уметь честно и трезво оценивать реальную социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию в стране, забыв о традиционных лидерах оппозиции, а ориентируясь на возможности, потребности и ожидания граждан страны. И речь сейчас идет не только о Казахстане.