Премьер Польши выступил за заключение нового соглашения по разоружению

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с пониманием относится к беспокойству НАТО по поводу ситуации, возникшей после слома Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что вопрос о возможности размещения в Европе новых ракет с ядерными боеголовками должен обсуждаться внутри организации, сообщает ТАСС.

«Не только от Москвы, но и от Пекина исходит угроза для свободного мира. Вопрос размещения ракет средней дальности полета с ядерными боеголовками в Европе следует обсуждать и решать внутри НАТО», — сказал Моравецкий в опубликованном в субботу интервью германской медиагруппе «Функе». Премьер Польши утверждал, что «Россия не соблюдала ДРСМД». «Поэтому я понимаю беспокойство НАТО», — добавил он. Одновременно Моравецкий выступил за заключение нового соглашения по разоружению, «которое включало и Китай».