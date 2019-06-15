Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Таджикистана

В Душанбе в рамках пятого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Отмечается, что Эмомали Рахмон выразил удовлетворение уровнем и качеством межправительственного сотрудничества, как на двухсторонней, так и на многосторонней между Таджикистаном и Азербайджаном.

В ходе встречи стороны рассмотрели важнейшие темы, связанные с межправительственным сотрудничеством Таджикистана и Азербайджана в сферах экономики, торговли, промышленности, транспорта и транспортной инфраструктуры, гидроэнергетики, сельского хозяйства, связи, науки, образования, культуры и туризма.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

| 2019-06-15T10:05:23+00:00 15 июня 2019, 12:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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