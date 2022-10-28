Премьер-министр Али Асадов ответил на необоснованные обвинения заместителя премьер-министра Армении.

Как сообщает АПА, в своем выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ в Астане заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян выдвинул необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. В частности он заявил, что «милитаристская риторика» Баку свидетельствуют о том, что Азербайджан «намерен оккупировать больше территорий Армении».

Взяв слово после всех выступлений, премьер-министр Азербайджанкой Республики Али Асадов ответил на обвинения вице-премьера Армении.

Али Асадов сказал, что Азербайджан после победы в 44-дневной войне объявил о том, что Карабахский конфликт завершен: «Азербайджан сам освободил свои оккупированные территории и готов к подписанию мирного договора с соседним государством. Пять принципов, выдвинутые азербайджанской стороной, были, в основном, поддержаны армянской стороной. Исходя из этих позиций, мы старались сегодня в рамках конструктивизма говорить о вопросах по повестке дня. Но высказанные здесь со стороны вице-премьера Армении предвзятые и грубые искажения фактов в отношении моей страны вынудили меня еще раз взять слово.

Есть такое философское понятие как мораль. Мораль относится как к человеческим отношениям, так и к межгосударственным. Страна, которая в течение 30 лет держала под оккупацией территорию соседнего государства, оккупировала семь районов, которые никакого отношения к бывшему Нагорному Карабаху не имеют, страна, вооруженные силы которой камня на камне не оставили на территории суверенного соседнего государства, разрушили все, что только можно было разрушить: города, села, все живое и неживое, экологию, моральные, духовные ценности, сегодня говорит о каких-то моментах, якобы нарушениях нашими вооруженными силами территориальной целостности Армении».

До внимания членов Совета глав правительств СНГ было доведено, что политический истэблишмент Армении на протяжении всех этих 30 лет не вспоминал о понятиях суверенитета, границ, оккупации, невзирая на 4 резолюции Совета безопасности ООН и документы других международных организаций.

Али Асадов сказал далее: «Этот процесс начался не вчера. Все вы об этом знаете. Мы думали, что конфликт закончился. И мы готовы к мирному сотрудничеству. В этой связи я сказал в своем выступлении, что мы придерживаемся трехсторонних заявлений 2020 и 2021 годов, подписанных президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. К сожалению, для нас непонятна позиция армянского руководства. В принципе, это их дело. Премьер-министр говорит одно, его заместитель говорит совсем другое. Это внутриполитические позиции Армении, это их дело. Но, мы должны на что-то позиционироваться».

Информируя участников заседания о сентябрьских провокациях армянских вооруженных сил, премьер-министр сказал: «В ночь с 12 на 13 сентября вооруженные силы Армении обстреляли Кяльбаджарский и Лачинский районы Азербайджана. Это те районы, из которых Армения ушла. Но есть такое понятие «уходишь, уходи». Они также обстреляли другую, основную часть территории Азербайджана – Дашкесанский, Зангиланский районы. Вооруженные силы Азербайджана приступили к контрнаступательной операции. В результате 71 военнослужащий Азербайджана погиб. По нашим данным и согласно армянской прессе, потери армянской стороны составили порядка 450 военнослужащих. Я несколько раз говорил и в присутствии представителя Армении, что есть красные линии для каждого государства. Азербайджан готов к мирному сотрудничеству, к мирному соглашению с Арменией. Но мы не отдадим ни пяди своей земли».