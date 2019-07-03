Предъявите документик

Лето прекрасная пора для отдыха и поездок, если не заграницу, то хотя бы в регионы страны.

Да, колесить по Азербайджану и отдыхать в местных отелях и домах отдыха порой обходится дороже, чем сгонять в Турцию или Египет, но все же любители родины остаются при своем. Обсуждать не будем, карман их, выбор за ними.

Но, вот уж неприятная ситуация: в большинстве случаев, отели, как в регионах, так и в столице требуют от заселяющейся пары документы в виде свидетельства о браке. При том, что в регионах немало пар так и не вступают в официальный брак, но вступают в фактические брачные отношения, сыграв пышную свадьбу, даже производят на свет детей, де-юре это все же сожительство, как его не назови. В таком случае, представить какой-либо официальный документ, окромя бумажки — свидетельство о заключении религиозного брака-кябина от муллы местного разлива, представить не могут. То, что часть из вступающих в кябин не являются практикующими мусульманами, мы говорить не будем, опять-таки, не нам судить людей за их выбор.

Абсурдность ситуации достигает своего апогея, когда семья (пусть и не зарегистрированная официально) приезжает на отдых с детьми. Да, у каждого из фактических супругов в удостоверении личности написано subay (не женат/не замужем), но свидетельства о рождении детей гласит о наличии признанного отца и матери. Что ж, сотрудники отелей и этому документу не верят?

Еще плачевнее, когда на пороге отелей (отнюдь не дешевых: цены варьируются от 60 манатов и выше в зависимости от уровня обслуживания и обустроенности самого отеля фото/скрин цен на отели) появляется взрослая чета. То есть, обоим супругам, которые значительно старше 50 лет, предъявляют те же требования: документ или пошли вон. Да, мы слегка утрируем, но, по сути, так и поступают. Но не со всеми. То есть, подобные правила применяются исключительно к гражданам Азербайджана. Даже в том случае, если второй супруг иностранец, первого тоже «прессуют» за отсутствие документов.

Мы можем сейчас долго рассуждать о том, что отельеры бдят нравственность нашего народа, что в отель могут привести несовершеннолетнюю/летнего, что таким образом вынуждают пары оформлять брак и так далее, и тому подобное.

Но! Лейла Арда — азербайджанка и гражданка нашей солнечной страны. 6 лет назад она уехала в Турцию работать переводчиком в одной туристической компании. Там познакомилась с Серханом, там же они поженились и периодически приезжают в Азербайджан.

В прошлом году, устав от побережья Средиземного моря, они решили отдохнуть в прекрасном южном регионе нашей страны. К сожалению, Лейла столкнулась с очень неприятной ситуацией, когда у нее долго требовали свидетельство о браке (о необходимости предоставления которого она и знать не знала) и, даже увидев паспорта, где у супругов одна фамилия на двоих, ее долго мучили расспросами. Она смогла добиться адекватного отношения только тогда, когда добавила к требуемой за оплату номера сумме еще 20 манатов. Вот так вся логика о блюдении нравственных ценностей разбилась о двадцатку. Серхан долго возмущался, говорит Лейла, не мог поверить, что все это происходит с ними — взрослыми людьми, платящими налоги и периодически занимающимися благотворительность. Отдохнуть нормально не удалось и, вместо 7 ночей, супруги провели в регионе 3 дня и 2 ночи и уехали обратно на берег средиземноморский.

Стоит ли говорить, что они туда уже никогда не вернутся, и всем своим знакомым будут давать антирекомендации.

Что уж говорить о региональных отелях, когда и в Баку тоже требуют документ о том, что вы официально женаты?

(Список отелей, требующих свидетельство об официальном браке представлен)

Юрист Кянан Гасанов говорит, что в некотором смысле, отели пытаются уберечь себя от возможных проблем и именно по этой причине требуют документ, удостоверяющий родство или брак заселяющихся лиц. «Бывает, что бронь на имя мужчины, а он приводит с собой юную особу. В таком случае за безопасность девушки несет ответственность гостиница. А если она еще и несовершеннолетняя… Поэтому, дабы обезопасить себя, сотрудники отелей требуют документ. Другой вопрос престиж и имидж отеля. Представьте, что туда постоянно въезжают и выезжают незарегистрированные постояльцы, проводят там несколько часов или даже день или ночь. Потом съезжают. Репутация у этого отеля однозначно снижается, и его уже воспринимают, как притон. К сожалению, такое было много раз. Ни один уважающий себя владелец не захочет такой репутации», — говорит юрист. Но, он подчеркивает, что даже это не дает никому права нарушать закон. «А закон нарушается однозначно. Никто, ни сотрудники отеля, дома отдыха, ресторана, кафе не имеет прав требовать документы, кроме тех, требование которых установлено правилами, то есть, документ, удостоверяющий личность. Есть внутренние правила каждого заведения, но, даже они не могут нарушать установленные законодательством правила. Помимо того, у каждого гражданина есть право на частную жизнь. Если человек официально не состоит в браке, это не означает, что он не имеет права отдыхать там, где ему хочется и позволяют средства и с тем, с кем пожелает», — уточнил К.Гасанов.

В Баку подобные случаи встречаются уже реже, но несколько отелей в регионах по-прежнему требуют свидетельство о браке, как у мужчин, так и у женщин, подающих заявку на совместное проживание, сказал председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, те же самые отели не требуют свидетельства у иностранных клиентов.

«Требование свидетельства о браке в отелях противоречит закону. В случае предоставления клиентом удостоверения личности отель должен принять клиента. Если отель не принимает удостоверение личности, он в первую очередь проявляет неуважение к гражданину Азербайджана и удостоверению личности страны», — сказал Багиров (Trend).

В Азербайджане за минувшие несколько лет вне брака было рождено 132 тыс. 607 детей. В 2011 году вне брака было рождено 30 983 ребенка, в 2012 году — 27 031, в 2013 — 25 069, в 2014 — 25 486, в 2015 году — 24 038 детей. Эти цифры показатель того, что в стране все-таки растет количество граждан, которые поддерживают внебрачные отношения, либо сожительствуют, не обременяя себя необходимость сходить в ЗАГС.

Соответственно, определенная часть таких граждан периодически выезжают куда-то отдыхать. И, если их постоянно тиранить требованием предоставить документ о браке, они просто перестанут тратить деньги на отдых на родине. Легче поехать в соседнюю Грузию, Турцию, Россию. Тем более, что в Грузию турпоток из России уменьшился, а российским гражданам предлагают отдыхать вместо Грузии в Магадане. Да и турецкие курорты дешевле и получше, чем большинство местных.