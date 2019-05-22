«Правый» интерес

Евросоюзу остается совсем немного времени до весьма важного события — выборов в Европейский парламент. А главная их особенность и отличие от всех предыдущих голосований в том, что в этот раз правые националисты и евроскептики, которые усилили свое присутствие в национальных парламентах стран Европы, планируют нанести ощутимый удар по либеральным и центристским силам.

И если с ростом популярности националистов будет все нормально, то рано или поздно, они возьмут большинство в Европарламенте, а, следовательно, и в правительстве ЕС – Еврокомиссии. Станет ли от такого варианта лучше или хуже самой Европе и ее жителям – вопрос спорный. Варианты могут быть разными. Тем, кто сильно недоволен наплывом беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, станет, скорее всего, приятно от ужесточения миграционной политики, от выдворения нелегалов. Но вот захотят ли ультраправые заниматься, скажем, социальной сферой, думать об улучшении благосостояния самых необеспеченных слоев населения европейских стран? Вопрос не из легких.

А вот как будет строиться внешняя политика ЕС при правых националистах в отношении стран бывшего СССР – вопрос весьма интересный. Как известно, лидеры многих таких партий в странах ЕС подозреваются в сношениях с режимом Путина. Европейские СМИ не раз писали о том, как обходными путями Москва поддерживает эти силы финансами. Последний скандал в этом ряду случился на днях в Австрии.

В минувшие выходные лидер националистической Партии свободы, партнер канцлера Себастьяна Курца по коалиции, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре скандала и был вынужден уйти в отставку. Причиной стало видео, на котором показана встреча политика, прошедшая 24 июля 2017 года на Ибице с русской миллионершей Аленой Макаровой. Фрагменты ролика обнародовали австрийские СМИ.

Как следует из обнародованных прессой материалов, Штрахе обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года, а также оказание ей помощи в покупке доли одного из австрийских СМИ. По итогам того голосования Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Представители Партии свободы назвали происходящее «провокацией», а австрийские и международные СМИ отмечают, что видео 2017 года было обнародовано за неделю до выборов в Европейский парламент.

При этом до скандала Партия свободы занимала особое место на европейском политическом Олимпе. Это единственная партия правых националистов, которая смогла войти в правительственную коалицию страны Европейского Союза. Как отмечают европейские аналитики, скандал нанес по объединению серьезный удар. Партия свободы многие годы работала, чтобы войти в правительство. Теперь все это разрушено.

Конечно, нельзя исключать, что за вовремя сделанным разоблачением стоят пока что правящие Европой либеральные силы.

Сам факт развала достаточно дружески настроенной к России правительственной коалиции — не самая приятная новость для российских властей. В Москве надеялись на помощь Вены как определенного посредника в отношениях с ЕС, учитывая занятую этой страной при Курце нейтральную позицию по многим международным вопросам.

То есть, если кому на постсоветском пространстве и выгодно «поправение» Европы, то только Путину. Больше никому. Очевидно, в случае прихода к власти эти правые силы попытаются сделать многое для «исправления» отношения ЕС к кремлевскому режиму. Изменится риторика, Брюссель перестанет принимать резолюции и делать заявления против агрессивных поползновений Москвы в отношении соседей. А там, глядишь, и до отмены санкций дойдет.

То есть, вполне понятно, что такой политический разворот Европы совершенно не в интересах других партнеров ЕС — страдающих от сепаратизма и оккупации части своих территорий при прямом участии России или скрытой поддержке с ее стороны. Не правда ли, ясно, о ком тут речь? Это Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина. Если ЕС откажется от линии поддержки наших стран в этом направлении, станет уже совсем не до смеха. Потому что такая ситуация даст дополнительные возможности Путину, развяжет ему руки, чтобы он смог с новыми силами приступить к своему любимому занятию – преодолению «величайшей трагедии ХХ века», как он называет крушение советской империи. При таком раскладе очень трудно не предположить, что и нынешняя волна активности европейских правых во многом подстроена и подпитывается именно Путиным, его сетью. Тут, конечно, и миграционный кризис виноват, но Москва, судя по всему, и эту тему уже обыграла с выгодой для себя. Одним словом, становится понятно, что Путин ведет в Европе игру ради создания дополнительного плацдарма с целью продолжения выгодной ему деятельности на международной ниве. Если народы Европы не поймут этого и пойдут голосовать за прохождение ультраправых в Европарламент, то дело дрянь.