Интервью с председателем Конгресса азербайджанцев Швеции Эмилем Мирзоевым

— Конгресс азербайджанцев Швеции (КАШ) недавно организовал визит шведских журналистов на освобожденные территории Азербайджана. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям об этом.

— Идея о том, чтобы Азербайджан посетили шведские журналисты, пришла ко мне после апрельской войны 2016 года. В тот период ко мне за информацией стали обращаться многочисленные журналисты, я часто стал с ними общаться, завел много полезных контактов. И тогда же я запланировал организовать их поездку в Азербайджан, чтобы они вживую убедились в наших реалиях.

А во время 44-дневной войны интерес шведских СМИ к Азербайджану был очень заметным. Мне приходилось часто отвечать на интересующие их вопросы относительно нагорно-карабахского конфликта. Вполне естественно, что со многими журналистами я подружился и тесно контактировал. Вдобавок, представители КАШ часто проводили встречи со шведскими депутатами и представителями правительства.

Таким образом, у КАШ появился список журналистов, желающих посетить Азербайджан. Нам пришлось сократить этот список до 12 человек. Финансовые затраты на поездку полностью взял на себя КАШ. Среди азербайджанской диаспоры Швеции есть несколько успешных предпринимателей, которые согласились выделить деньги на поездку журналистов. После КАШ связался с соответствующими государственными структурами Азербайджана для согласования приезда шведских журналистов.

Посетив освобожденные территории, шведские журналисты были шокированы ужасающей картиной следов армянской оккупации. Многие из них поделились своими впечатлениями в соцсетях.

— А смогли ли они донести увиденное в Азербайджане до шведской общественности?

— Эта работа еще не завершена полностью. Вышли несколько материалов в паре изданий. Хочу отметить, что в Швеции неоднозначное отношение к Азербайджану в силу ряда причин. Но, тем не менее, посетившие Азербайджан журналисты готовят свои материалы для публикации. Они сняли даже короткометражный фильм.

— Как я понял, армянское лобби пытается не допустить освещения на страницах шведских СМИ того, что журналисты увидели на освобожденных территориях Азербайджана…

— Вы совершено правы. Среди шведских журналистов есть некий Расмус Канбёк (Rasmus Canbäck). Он пользуется плохой репутацией даже среди своих коллег, которые не считают его сформировавшимся журналистом. Армянское лобби лелеет Расмуса и через него пытается надавить на КАШ. Он ранее посещал Армению и Карабах. Для объективности КАШ предлагал и ему поехать в Азербайджан, но оказалось, что Расмус находится в черном списке МИД за незаконное посещение оккупированных территорий.

— Если сравнить ситуацию до и после 44-дневной войны, то насколько шведская общественность была проинформирована о нагорно-карабахском конфликте?

— Шведская общественность систематически информировалась со стороны КАШ о нагорно-карабахском конфликте, но после победоносной 44-дневной войны информацию об этом стали писать многие СМИ Швеции. Как вы знаете, подобная ситуация как с Карабахом была и в истории Швеции. Я имею в виду Аландские острова, которые в настоящее время принадлежат Финляндии.

Помню, когда представители КАШ провели автомобильное шествие по случаю победы Азербайджана, ко мне подошла пожилая шведка и сказала, что азербайджанцы смогли вернуть свои земли, в отличие от ее соотечественников, которые отдали Финляндии Аландские острова.

Мне было приятно слышать эти слова, так как я осознавал, что шведы считают, что Азербайджан стоит на справедливой позиции, и вернул свои земли. Эта победа также теснее сплотила азербайджанцев Швеции. Мы гордились тем, что смогли решить нагорно-карабахский конфликт. Безусловно, это скажется на диаспорской работе. Мы стали более уверены в себе, так как добились торжества справедливости и освободили от оккупации свои земли.

— А как отреагировали на победу Азербайджана проживающие в Швеции армяне?

— Между азербайджанской и армянской общинами Швеции имеются определенные проблемы, но мы их решаем цивильным путем. Мы все — граждане Швеции и должны подчиняться законам страны проживания, не позволяя нагнетания межнациональной атмосферы.