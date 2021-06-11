Смягчение карантина и спад динамики распространения коронавируса понижают цены на драгоценные металлы и золото в Азербайджане. Такая тенденция вполне объяснима, считают аналитики, будучи уверены, что инвесторы покинут золото без ковидного синдрома.

Золото в период пандемии, как и в любые другие экономические потрясения пользовалось повышенным спросом в роли актива-убежища, и даже принесло ощутимый доход инвесторам. В условиях спада пандемии, интерес к золоту несколько понизился, однако инвесторы не спешат возвращаться за доходностью к рискованным активам.

На этом фоне Цены на драгоценные металлы в Азербайджане 10 июня, за исключением серебра, уменьшились по сравнению с предыдущими показателями, говорится в отчетности Центрального банка Азербайджана. Унция золота подешевела на 14,841 маната (0,46 процента), составив 3205,384 маната, а унция серебра подорожала на 0,0413 маната (0,09 процента), до 47,0882 маната. Цена на унцию платины уменьшилась на 33,082 маната (1,67 процента) и составила 1948,778 маната, а на унцию палладия – на 44,5995 маната (0,93 процента), составив 4727,02 маната.

Только за месяц цена на унцию золота увеличилась на 92,276 маната (3 процента), а на унцию серебра — на 0,424 маната (0,9 процента). На унцию платины цена упала на 186,388 маната (8,7 процента), а на унцию палладия — на 243,729 маната (4,9 процента). Между тем, за год золото подорожало на 287,3595 маната (9,8 процента), серебро – на 16,9985 маната (56,5 процента), платина – на 524,4075 маната (36,8 процента), а палладий увеличился в цене на 1399,644 маната (42,1 процента).

Однако неопределенность ситуации с вирусом будет поддерживать мировые рынки драгметаллов, отметил # доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли:

«Пандемия коронавируса подстегнула сильнейший спрос на мировом рынке драгоценных металлнов, — заметил ученый. – На пике вирусных атак и ковидных ограничений прошлого года стоимость золота обновляла исторические рекорды. При этом ценовому ралли способствовали мрачные прогнозы о перспективах экономики, охваченной карантинными ограничениями и погрузившейся в ситуацию неопределенности. Ведь именно драгметаллы, в особенности золото, являются именно той «тихой гаванью», к которой стремятся инвесторы в периоды экономической турбулентности, повышающей уровень рисков прочих активов».

Несмотря на растущие темпы вакцинации в мире, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что коронавирус никуда не исчезнет, а полное его искоренение не выглядит как осмысленная перспектива. По словам представителя ВОЗ, доктора Дэвида Набарро, не стоит надеяться на то, что вирус исчезнет благодаря вакцинам или лекарствам. «Людям придется научиться жить с этим вирусом. Будут появляться новые штаммы, будут всплески заболеваний и возникновение новых очагов инфекции, и нам надо к этому привыкнуть» — заявил накануне доктор Набарро в интервью телеканалу Sky News.

Такие ожидания не способствуют удешевлению драгметаллов, считает Гарибли. Хотя относительный спад пандемии и улучшение статистики заражений приводит к понижению ценовых уровней. Вместе с тем собеседник не исключает спекулятивные моменты влияния на индексы золота:

«Надо признать, что стоимость драгоценного металла меняется волнообразно. — сказал он. – Здесь не исключены биржевые факторы спекулятивного характера. Похожая ситуация, связанная с подорожанием драгметалла, наблюдалась на протяжении всего мирового экономического кризиса, начало которого датируется 2008 годом. Растущий интерес к золоту все это время наблюдается в среде институциональных и частных инвесторов. И это естественно, поскольку в условиях волатильности этому резервному активу не было реальной альтернативы».

Наличие золотого запаса является для Азербайджана важным активом с учетом его хранения на территории страны и высокой ликвидности на мировых рынках. Согласно недавнему отчету, в долларовом портфеле Государственного нефтяного фонда 5 млрд 496,9 млн долларов (12,9 проц) составляют инвестиции в золото.