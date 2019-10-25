Повышение акцизов на алкоголь может привести к наплыву нелегальной продукции

Ассортимент производимой в стране винно-водочной продукции за последние годы заметно увеличился. Многие граждане выбирают местную водку, вино и пиво, не только из-за неплохого качества, но и из-за доступных цен. Но в скором времени отечественный алкоголь может подорожать.

Со следующего года Азербайджане повысятся акцизные ставки на производимые в республике спирт питьевой, спиртные напитки (за исключением коньяка), пиво, табачные изделия и энергетические напитки (алкогольные и безалкогольные). Указанные изменения отражены в проекте поправок в Налоговый кодекс.

Таким образом, акцизная ставка на литр питьевого спирта (в том числе на денатурированный этиловый спирт, в составе которого спирта не меньше 80%; на денатурированный этиловый спирт — меньше 80%) будет повышена с 2 манатов до 3,2 маната, на водку, крепкие напитки ликер и изделия из ликера — с 2 до 3,2 маната/литр, на шампанское — с 2,5 до 2,6 маната/литр, на вина и винные изделия — с 0,1 до 0,2 маната/литр, на пиво (за исключением безалкогольного пива) и другие напитки с содержанием пива — с 0,2 до 0,5 маната/литр, на алкогольные энергетические напитки — с 2 манатов до 2,1 маната/литр, на безалкогольные энергетические напитки — с 3 манатов до 3,1 маната/литр.

На крепкие алкогольные напитки, не включенные в указанный перечень, будет применяться акцизная ставка в 0,4 маната/литр.

Акцизная ставка на коньяк и коньячные материалы в 6 манатов/литр будет снижена до 3,2 манатов/литр.

Законопроект включен в повестку заседаний Милли меджлиса 12,13 и 14 ноября.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что повышение акцизов – палка о двух концах.

«Подобные меры предпринимают во многих развитых странах, и там общество воспринимает это нормально. Население видит в повышении акцизов на алкоголь и табак борьбу за здоровый образ жизни. Что касается нашей страны, то правительство должно учесть, какие цены на алкоголь в соседних странах, в частности в России и Грузии. Если там он будет на порядок дешевле, то нелегальные поставки спиртного в страну в разы увеличатся. Появятся люди, которые создадут на этом бизнес. Даже челноки будут его возить в сумках»,–сказал он.

Взять хотя бы пример Турции, где, по словам эксперта, повышение налогов на алкоголь и табак сформировало рынок нелегальных поставок из Грузии. Нелегальный оборот табака и алкоголя составляет там 2 миллиарда долларов.

То же самое может произойти и у нас, говорит Н.Джафарли. Государство будет не в состоянии контролировать всю ввозимую нелегально продукцию, и это негативно повлияет на рынок в целом.

«Повышение акцизов негативно скажется на тех, кто закупает сырье, в частности спирт, сырье для производства пива. Цены будут повышаться, что неминуемо ударит по покупательской способности населения. В итоге, производство может сократиться. Но, правительство, вероятно, думает, что даже если производство снизится на 5-15%, повышение акцизов компенсирует эти потери для бюджета»,– отметил экономист.

По его словам, надо помочь местным производителям выйти на международные рынки, но это сделать непросто. На них жесткая конкуренция, и помимо старых игроков там появились новички, такие как Чили и Грузия, которые активно продвигают свое вино. Конкурировать с такими винами вину без «хорошей истории» не получится, а такой истории у азербайджанских вин на сегодняшний день нет. У потребителя нет никаких ассоциаций с нашим вином, а, значит, нет причин выбрать именно его из великого множества представленной продукции.

Эксперт в области виноделия Надир Исмаилов считает, что сейчас стоимость местного вина слишком низкая: «В магазинах есть вино по 2,3- 2,5 маната за бутылку и это такая минимальная цена, что становится жаль производителей, которые получат мизерную прибыль от продажи. Производство вина – занятие весьма трудозатратное, в отличие от водки. Сейчас большинство заводов живут за счет продажи водки, так как у нее низкая себестоимость, и она пользуется неизменным спросом у населения. Некоторое повышение цен на вино со стороны производителя могло бы быть только на пользу, ведь большая прибыль позволит ему улучшать производство и развиваться. А вот повышение акцизов пойдет на пользу государству, но не производителю».

Повышать акцизы на алкоголь и табак необходимо, сказал # председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«Сейчас 250 миллилитров виски можно купить за три маната. Это нереальная цена, этот алкоголь не может столько стоить. Надо вернуть алкогольную отрасль под государственный контроль, особенно тщательно надо контролировать производство спирта, а также бороться с контрафактной продукцией, коей на рынке большое количество» ,–заявил эксперт.

Азербайджан по количеству алкоголиков отнюдь не в последних рядах, говорит он.

«В стране много пьющих, в том числе женщин, есть и юношеский алкоголизм, хотя на первый взгляд это незаметно. Молодые люди нередко смешивают алкоголь с энергетическими напитками, что опасно. Хотя многие предпочитают энергетики в чистом виде и в большом количестве, и в этом тоже нет ничего хорошего. Помимо повышения стоимости алкоголя, нужны дополнительные ограничения, например, запрет на его продажу до 10 утра».

Н.Агаев подчеркнул, что доход для государственного бюджета важен, но здоровье нации еще важнее. По его словам, в доступности алкоголя и табака нет ничего хорошего, и граждане должны понимать, что важно не количество выпитого, а качество.