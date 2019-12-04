Поворот Токаева

Накануне государственного визита в Германию 5-6 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, возглавивший страну после «ухода» Нурсултана Назарбаева, дал интервью известному немецкому агентству Deutsche Welle. И неизвестно, какого резонанса он ожидал, однако шума это интервью наделало – всего из-за одного ответа на один вопрос.

Токаев вдруг заявил, что не считает присоединение Крыма к РФ «аннексией».

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией.

Что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — сказал Токаев, отвечая на вопрос, был ли напуган Казахстан событиями в Украине, а «именно аннексией Крыма и войной на востоке страны».

Президент подчеркнул, что «никакого страха» после событий в Крыму в 2014 году в Казахстане не испытывали, «поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией». «Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», — добавил он.

Совершенно непонятно, был ли готов президент к такому вопросу, или от неожиданности выдал столь странный ответ. Ведь это весьма рискованные слова, хотя бы с точки зрения отношений с Украиной. Да и страны ЕС это вряд ли обрадовало, например, ту же Германию, куда Токаев собрался с визитом. Кажется, впервые в истории власти Казахстана позволили себе открыто усомниться в территориальной целостности другого государства. Зачем Токаев пошел на это? Неужели настолько усилилась зависимость республики от Кремля? Ведь в свое время и сам Казахстан находился в шаге от того, чтобы часть его территорий оказалась оккупирована той же Россией. Те, кто помнят 90-е, помнят и истинную причину переноса столицы Казахстана из Алматы в Целиноград (Акмола, Астана, а ныне Нур-Султан) – официально это не подтверждалось, но все политологи приходили к одному и тому же выводу – руководство республики опасается отторжения северных областей под предлогом их слабой заселенности этническими казахами. Такое забывать не стоит.

Вот и для Украины поворот Токаева оказался явной неожиданностью. «Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено высказываниями президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявившего, что он не считает присоединение Крыма к России аннексией», — подчеркнула официальный представитель украинского МИД Екатерина Зеленко.

По словам Зеленко, которую цитирует официальный сайт министерства, «казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши в связи с высказываниями Токаева, которые противоречат международно-признанной политике, зафиксированной в резолюции» ООН от 27 марта 2014. Упомянутая резолюция не признает законности присоединения Крыма к РФ и поддерживает территориальную целостность Украины.

Зеленко заявила, что заявления Токаева противоречат принципам украинско-казахстанских отношений и международной позиции. «Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор наше государство неуклонно их придерживалось», — подчеркнула она.

По словам Зеленко, «особенно жаль, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, в состав которой входят обе страны».

Эту ситуацию согласился прокомментировать # эксперт Фонда развития парламентаризма в Казахстане Виктор Ковтуновский:

— Во-первых, я убежден, что Кремль — инициатор и гарант транзита власти в Казахстане. Уже одно это может быть ответом на ваш вопрос.

Кроме того, Казахстан весьма уязвим и зависим от России и экономически, и политически. Транзит нашего сырья идет в основном через территорию РФ, наше население находится в пространстве российской информационной пропаганды, около четверти граждан Казахстана, грубо говоря, русские и весьма лояльны к политике Путина. В сущности, Казахстан сам может стать объектом имперской политики руководства России, все предпосылки для этого есть.

От себя добавим, что действительно, причины для осторожности у Казахстана есть, с этим не поспоришь. Но вот повод ли это для того, чтобы так откровенно стелиться под агрессора?