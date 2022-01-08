Российский лидер Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, cообщила пресс-служба Кремля.

Токаев сообщил Путину об обстановке в республике. По его словам, сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Он выразил признательность за помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно России.

Президент Казахстана также предложил провести в ближайшее время видеоконференцию лидеров стран-членов ОДКБ. Путин поддержал эту инициативу.

«Условлено оставаться в постоянном контакте», – добавили в Кремле.

Напомним, в начале месяца в Казахстане вспыхнули протесты, которые затем переросли в беспорядки. На этом фоне Токаев обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. В республику отправились миротворцы из России, Республики Беларусь, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Президент Казахстана накануне вновь обратился к народу и пообещал привлечь бандитов и террористов к уголовной ответственности (aif. ru)