Российский лидер Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, cообщила пресс-служба Кремля.
Токаев сообщил Путину об обстановке в республике. По его словам, сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Он выразил признательность за помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно России.
Президент Казахстана также предложил провести в ближайшее время видеоконференцию лидеров стран-членов ОДКБ. Путин поддержал эту инициативу.
Напомним, в начале месяца в Казахстане вспыхнули протесты, которые затем переросли в беспорядки. На этом фоне Токаев обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. В республику отправились миротворцы из России, Республики Беларусь, Армении, Таджикистана и Киргизии.
Президент Казахстана накануне вновь обратился к народу и пообещал привлечь бандитов и террористов к уголовной ответственности (aif. ru)