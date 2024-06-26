Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с лидером США Джо Байденом.

Как передает #, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил об этом, отвечая на вопрос о телефонном разговоре между министром обороны России Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Отметим, 25 июня состоялся телефонный разговор министров обороны США и России. По информации Пентагона, министры обсудили конфликт в Украине. При этом Остин подчеркнул важность сохранения контактов между американскими и российскими военнослужащими.