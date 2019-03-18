Посредничество ОБСЕ не имеет механизмов принуждения агрессора к миру

Азербайджанская и армянская сторона активно готовятся к встрече президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна. Интерес прикован к данной встрече неспроста — ожидания от первой встречи большие. Тем временем Никол Пашинян пытается саботировать данную встречу, поднимая вопрос об изменении формата переговорного процесса.

О том, возможно ли изменить формат переговорного процесса, а также, какие процессы развиваются на данном этапе, рассказал в интервью # экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

— Как Вы оцениваете с правовой точки зрения заявления Пашиняна, которые он сделал в Ханкенди? И вообще как Вы оцениваете с правовой точки зрения, изменения формата?

— С 1998 года по предложению Кочаряна как раз и был введен формат, который до сих пор функционирует. Это формат, когда главы Армении и Азербайджана ведут переговоры по всем вопросам. Еще раз подчеркиваю, что он был введен по инициативе Кочаряна. До того, был другой формат переговоров, сейчас Пашинян хочет вернуть формат, который был до 1998 года.

Когда Кочарян мотивировал свое предложение, он говорил «зачем нам кто-то лишний», «мы сами с вами договоримся» говорил Гейдару Алиеву, «не нужны люди, которые ничего не решают». Тогда Азербайджан принял данный формат и до сих придерживается его. Формат может измениться по согласию всех сторон, естественно, азербайджанская сторона не даст согласия на изменение этого формата.

Пашинян может говорить, что угодно о том, кого он представляет, а кого нет, но он представляет республику Армению, которая участвует в этом конфликте напрямую. Он хочет создать ситуацию, когда будет представлена не только Армения, но и ее оккупационная администрация. У нас говорят сепаратисткий режим, на самом деле оккупационная администрация, которая подчиняется Армении и в финансовом и в военном отношении. Ни для кого, ни секрет, что у них единая финансовая система, единая оборонная система и так далее. Поэтому изменения формата это просто желание пролонгировать переговорный процесс.

Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание – это заявление о том, что земли на мир меняться не будут, и они не собираются освобождать никакие территории. Эти заявления на самом деле опасны для мандата МГ ОБСЕ, потому что Минская конференция была вызвана для решения статуса Нагорного Карабаха и ликвидации результатов оккупации, этнических чисток и так далее. Пашинян уходит от мандата Минской группы и создает ситуацию, когда переговоры и с точки зрения формата и с точки зрения основных задач не принимаются республикой Арменией.

Такая тактика понятна, если раньше армянские лидеры скрывали желание аннексировать все оккупированные территории, оно у них было, теперь Пашинян заявил об этом в открытую. Я уверен, что переговорный процесс на данном этапе ничего не даст. Будет изменен переговорный формат или нет, результат будет тот же самый, потому что посредством переговоров Армения никогда не освободит оккупированные территории, а международное сообщество и структура, призванная оказывать посредничество не достаточно воздействует на Армению. Эта ситуация всем ясна, поэтому политическая ситуация уперлась в тупик. Как говорит президент Азербайджана Ильхам Алиев, нормы международного права не работают, и все в этом мире, к сожалению, решает сила. Ну и естественно перспектива того, что будет происходить в регионе.

— А насколько возможно в таком случае изменение формата самой Минской Группы?

— А какой смысл? В МГ ОБСЕ, в частности, сопредседатели являются постоянными сопредседателями СБ ООН. Что это поменяет? По сути, мандат МГ ОБСЕ оказывать усилия по посредничеству и организации переговоров на основании принципов ОБСЕ. Но Армения не ставит ни во что принципы ОБСЕ, ни даже резолюции ООН. Я хочу подчеркнуть, что резолюции ООН носят императивный характер и обязуют к выполнению. Но нормы международного права абсолютно не работают. Поэтому нынешний кризис в переговорном процессе, вызванный Пашиняном, ничего не меняет, потому что этот переговорный процесс идет параллельно с другими процессами в регионе. И, к сожалению, не переговорный процесс решит этот конфликт.

— То есть Вы хотите сказать, что данный вопрос будет решен военным путем?

— Не выполняются принципы и требования сопредседателей МГ ОБСЕ, не выполняются резолюции ООН. Армения на протяжении стольких лет все это игнорирует. Какой переговорный процесс может дать результат? Надо быть реалистами, переговорный процесс не даст никакого результата.

Причины, по которым армянская сторона не будет выполнять свои обязательства будет находиться каждый раз. То Пашиняну что-то не понравилось, то придумают еще что-то новое. Потом вместо Пашиняна придет кто-то другой и опять что-то придумает. Поэтому нужно отчетливо представлять, что посредничество ОБСЕ и МГ не тот инструмент, который обеспечит освобождение оккупированных территорий и возвращение перемещенных лиц. Посредничество ОБСЕ не имеет механизмов принуждения агрессора к миру.