Последний тур сезона: «Карабах» победил «Нефтчи», разгромы от «Кешли» и «Зире»

Завершилась премьер-лига страны сезона 2018/19. Сегодня в заключительном, 28-м туре чемпионата состоялись четыре матча. «Кешля» на выезде крупно обыграла «Сабаил» (4:1), «Сумгайыт» дома переиграл «Габалу» (1:0), «Зире» в гостях разгромил «Сабах» (3:0), а «Карабах» на выезде победил «Нефтчи» (3:2).

После матча «Нефтчи» – «Карабах» состоялась церемония награждения победителя и призеров чемпионата. Агдамский клуб получил золотые медали, «нефтяники» – серебряные, «Сабаил» – бронзовые.

Также, нападающий «Карабаха» Махир Мадатов получил приз лучшему бомбардиру сезона.

Турнирное положение по итогам сезона: «Карабах» – 66 очков, «Нефтчи» – 58, «Сабаил» – 41, «Габала» – 36, «Зире» – 31, «Сумгайыт» – 29, «Сабах» – 27, «Кешля» – 23.