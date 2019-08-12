После допроса в Киеве Порошенко забросали яйцами

Неизвестные забросали яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как он вышел с допроса из здания Государственного бюро расследований, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что яйца попали также в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских.

Допрос касался дела о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала «Прямой» и продолжался почти три часа. После него экс-президент недолго пообщался с журналистами и уехал.

Как сообщил журналистам адвокат Порошенко Игорь Головань, в ходе допроса бывший глава государства дал дополнительные показания по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

«Мы принесли дополнительные ответы, поскольку иногда надо что-то вспомнить, иногда проверить, и мы сегодня принесли еще по этому делу наши ответы и допросились дополнительно», — отметил Головань.