Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко устроили митинг недалеко от офиса нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» с места событий.

Отмечается, что возле офиса Зеленского собралось несколько тысяч человек. Митингующие выкрикивают «Слуга, выходи, народ пришел» и «импичмент». Полицейские не препятствуют проведению акции и не досматривают вещи демонстрантов. Они пропустили толпу к зданию президента, но там сторонники Порошенко решили не митинговать из-за находящихся на катке детей.

Ранее суд в Киеве избрал в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Порошенко обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Кроме того, экс-главе государства Украины надо будет посещать правоохранительные органы по первому требованию в рамках дела