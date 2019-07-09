Поправки по повышению трудовых пенсий одобрены Милли Меджлисом

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана во втором чтении вынесли на обсуждение проект изменений в закон «О трудовых пенсиях».

Как сообщает Report, поправка связана с увеличением минимального размера трудовых пенсий.

Согласно проекту, направленному в парламент в рамках законодательной инициативы президента Ильхама Алиева, текст статьи 6-1 (минимальный размер трудовых пенсий) закона дается в новой редакции: «С 1 октября 2019 года минимальная сумма трудовых пенсий определяется в размере 200 манатов. Если размер назначенной трудовой пенсии ниже минимальной суммы, она выплачивается с доведением до этой суммы».

Законопроект был принят во II чтении.

| 2019-07-09T13:32:07+00:00 9 июля 2019, 14:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss