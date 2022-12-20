К новому году индексация пенсионных выплат не сходит с повестки обсуждений. И если в прошлые годы граждан интересовал только прирост пенсий сначала к инфляции, а потом к росту зарплат, сейчас к этой тематике добавились изменения в законодательство.

Читая выкладки про изменения в закон «О трудовых пенсиях», понять ничего невозможно, жалуются граждане. Это как в советском фильме «Собачье сердце». «Кто на ком стоял?», — недоумевает профессор, а вопрос стоял об уплотнении… Так и читатели наших информагентств не понимают, в чем, собственно, суть.

«Суть законодательных изменений состоит в том, что теперь и страховую часть пенсии трудовых пенсионеров, и получаемые ими доплаты за выслугу лет (разумеется, если доплаты присутствуют) – все эти деньги будут индексировать раз в год. Т.е. пересматривать к приросту средней номинальной зарплаты по стране», — пояснил экономист Эльданиз Амиров.

В этом и заключается нашумевший единый подход к индексации, продолжил он:

«Исключительно все пенсии будут пересматривать в январе на процент увеличения средней номинальной зарплаты за предыдущий год. Проще говоря, если средняя зарплата увеличилась за год на энный процесс, настолько же поднимут пенсию. Например, если средняя зарплата в этом году составила 830 манатов, а в прошлом она была 827 манатов, зарплата выросла за год на 14,5 процентов. Таким образом, каждые сто манатов пенсии увеличатся на 14 манатов 50 гяпик. Так что 300 манатов пенсии увеличатся до 343,5 манатов, а 400 манатов пособия – до 458 манатов. Конечно же, если уровень роста зарплат в этом году окажется выше, то и надбавка будет больше».

Еще одно изменение касается тех, кто получает надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет. При увеличении или перерасчете страховой части трудовой пенсии сумма надбавки за выслугу лет будет пересчитываться. Если месячный заработок (зарплата по занимаемым должностям, государственная заработная плата, расходы на обеспечение) впоследствии увеличивается, надбавки к трудовой пенсии пересчитываются с учетом этих повышений. То есть каждый год, поясняет Амиров, надбавки к трудовой пенсии будут пересматривать вместе с основной частью в общей сумме пособия.

Такие изменения были необходимы, уверен депутат и эксперт Вугар Байрамов, поскольку законодательство в прежнем своем виде не предусматривало индексацию всех трудовых пенсий.

«Индексация проводится каждый год в январе. Это означает, что по итогам новшеств в январе будут увеличены все виды трудовых пенсий, — заметил он. — В связи с повышением минимальной заработной платы в этом году среднемесячная заработная плата вырастет на более высокий процент, чем в предыдущие годы. За 10 месяцев текущего года среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 14,5 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Это означает, что пенсии будут проиндексированы примерно на 15 процентов в январе следующего года, если сохранится нынешняя тенденция. Разумеется, более точный показатель будет объявлен в новом году».

Кроме этого, говорит аналитик, ту помощь, что выдавали по 50 манатов каждый квартал, — итого 200 манатов в год, приплюсуют к пенсии и будут пересматривать уже в сумме пособия.

По предварительным прогнозам, рост минимальной зарплаты превысит 14 процентов в наступающем году. Все это вкупе с увеличением социально направленных расходов государственного бюджета приведет к повышению пенсий, резюмируют экономисты.

По состоянию на 1 октября этого года в Государственном фонде социальной защиты зарегистрированы 1 млн 138,7 тыс. трудовых пенсионеров, или 11,3% населения страны, сообщает Госкомстат. По данным агентства Turan, если сравнивать с тем же периодом 2021 г., права на получение трудовой пенсии лишилось 62,6 тыс. человек. При этом на долю пенсионеров по возрасту приходится 61,6% трудовых пенсионеров. На 1 октября 2021 г. этот показатель составлял 59,1% 1 млн 201 тыс. пенсионеров. За 12 месяцев удельный вес пенсионеров по инвалидности снизился с 29% до 25,6%, а пенсионеров по потере кормильца вырос с 11,9% до 12,8%. Средний размер трудовых пенсий за 12 месяцев увеличился на 12,1% и составил 370,6 манатов ($218), пишет издание.

Однако уровень реальной инфляции остается предметом споров. По официальной версии, цены выросли на 13,8%, а независимые аналитики подсчитали, что подорожание потребительского рынка даже превысило 40%.