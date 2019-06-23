Помпео посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ из-за Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении посетить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для переговоров по ситуации с Ираном. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News, передает TACC.

Как отметил американский госсекретарь, он едет на Аравийский полуостров, чтобы «убедиться в стратегической согласованности» союзников в регионе. Кроме того, на переговорах обсудят возможное создание «глобальной коалиции» против Тегерана.

По словам Помпео, американская сторона готова к переговорам с Ираном «без предварительных условий». «Я уверен, что в тот самый момент, когда они будут готовы взаимодействовать с нами, мы сможем начать эти переговоры», — отметил он.

Ранее Майк Помпео лично предупредил  иранскую сторону о последствиях в случае гибели американских военнослужащих. Поводом для высказывания стала информация от разведки, что сторонники Ирана могут активизировать нападения на американцев в регионе.

18 июня исполняющий обязанности министра обороны США  Патрик Шанахан одобрил отправку одной тысячи военных на Ближний Восток. Решение было принято в связи с обвинениями Вашингтоном Ирана в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Отправка военных будет произведена в «оборонительных целях», заверили в Пентагоне.

| 2019-06-23T23:24:24+00:00 23 июня 2019, 23:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss