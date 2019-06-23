Помпео посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ из-за Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении посетить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для переговоров по ситуации с Ираном. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News, передает TACC.

Как отметил американский госсекретарь, он едет на Аравийский полуостров, чтобы «убедиться в стратегической согласованности» союзников в регионе. Кроме того, на переговорах обсудят возможное создание «глобальной коалиции» против Тегерана.

По словам Помпео, американская сторона готова к переговорам с Ираном «без предварительных условий». «Я уверен, что в тот самый момент, когда они будут готовы взаимодействовать с нами, мы сможем начать эти переговоры», — отметил он.

Ранее Майк Помпео лично предупредил иранскую сторону о последствиях в случае гибели американских военнослужащих. Поводом для высказывания стала информация от разведки, что сторонники Ирана могут активизировать нападения на американцев в регионе.

18 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку одной тысячи военных на Ближний Восток. Решение было принято в связи с обвинениями Вашингтоном Ирана в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Отправка военных будет произведена в «оборонительных целях», заверили в Пентагоне.