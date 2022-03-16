Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправляется в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию в среду в рамках усилий по обеспечению страны нефтью и нефтепродуктами за счет дополнительных поставок с Ближнего Востока, сообщают СМИ, передает Интерфакс.

Они отмечают, что, поскольку Великобритания, как и другие западные страны, сталкивается с растущими ценами на энергоносители, Джонсон постарается побудить производителей увеличить объем производства и обеспечить другие поставки, чтобы помочь потребителям и снизить зависимость от российского экспорта.

«Великобритания создает международную коалицию, чтобы справиться с новой реальностью, с которой мы сталкиваемся. Мир должен отучить себя от российских углеводородов», — говорится в распространенном офисом премьера заявлении Джонсона.