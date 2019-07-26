Помпео не исключил развертывания США новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг в интервью журналистам телеканала Fox News не исключил возможности того, что Вашингтон развернет новые ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Стенограмму беседы распространила пресс-служба Госдепартамента США, передает ТАСС.

Помпео был задан вопрос о том, по-прежнему ли Вашингтон не намерен участвовать в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в связи с чем он 2 августа прекратит свое действие. «Да, так и есть», — ответил дипломат.

Госсекретарю также был задан вопрос о том, следует ли США в свете этого разместить ракеты средней дальности наземного базирования в АТР. «Мы прорабатываем это», — сказал Помпео. «Две недели назад у нас были консультации с российской стороной на очень высоком уровне», — констатировал госсекретарь. Он отметил, что речь шла, в частности, о вопросах, касающихся стратегической стабильности.