Помощники или эксплуатируемые?

На днях на столичном рынке «Зеленый базар», проходя мимо ларька, невольно пришлось остановиться: продавец громко отчитывал сына, 10-летнего худощавого мальчика за то, что тот не поставил в один ряд мешки с отсортированной картошкой, чтобы покупатели могли выбрать нужный им товар. Ребенок, опустив голову, отвечал, что в одиночку не смог справится с работой.

А еще через сто метров, увидела как другой мальчик, 6-7-лет двумя руками волок за собой коробку с яблоками. Останавливался на минуту-две, затем вновь волок. И никто не вызвался ему помочь. Кто отправил этого кроху, чей позвоночник перекрутился от неимоверных усилий, за тарой с неподъемным для него грузом? Уж, наверное, не злобный капиталист-эксплуататор.

В летнюю пору на бакинских рынках, куда сельчане привозят на продажу овощи и фрукты, подобные сеансы «трудотерапии» с участием детей далеко не редкость. С утра до вечера они стоят возле своих родителей, помогают им, вместо того чтобы, остаться дома, отдохнуть, набраться сил, поправить здоровье перед началом нового учебного года.

Возможно, эти родители «приучают сына к труду», но при этом, не задумываются посильная ли порученная им работа ребенку? Одно дело купить бутылку воды, принести еду из ближайшего кафе, другое – таскать тяжелые мешки. Вряд ли эти взрослые читали врачебные рекомендации о том, какой вес можно поднимать шести или десятилетнему ребенку. Вряд ли они в курсе того, что 17 июня 1999 года на генеральной конференции Международной организации труда (МОТ) в Женеве была принята Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда. Документ включен в число восьми основополагающих конвенций МОТ, и основными его целями являются обеспечение в наиболее полной мере прав ребенка, создание условий для его полноценного физического, нравственного и интеллектуального развития, социальной реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Конвенция направлена на защиту детей от различных форм эксплуатации, мобилизацию усилий на национальном и международном уровне в этом направлении.

С тех пор прошло почти двадцать лет, и формулировка «немедленные меры», судя по всему, несколько увяла. Женева далеко, мешки с картошкой — на соседней улице.

Что такое детский труд, какое значение современное общество вкладывает в это понятие? Словарь по правам человека объясняет: «Детский труд — работа, выполняемая детьми. Некоторые формы детского труда разрешены законодательством…». Как провести грань между допустимыми формами труда, выполняемого несовершеннолетними, и детским трудом? Существует ли зависимость между отнесением того или иного вида работ к детскому труду и возрастом ребенка, выполняющего эту работу, условиями, в которых она выполняется, и целями, преследуемых каждым конкретным государством? Ответ на этот вопрос будет различным не только для каждого государства, но и регионов внутри него. Теоретически ребенок имеет право на защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может быть опасна для него или мешает его образованию, причиняет вред его здоровью, физическому, психическому, духовному и моральному развитию. По мнению экспертов, основными причинами детского труда в больших городах являются семейные проблемы, прежде всего, экономического характера.

По официальным данным, сегодня в стране свыше 120 тысяч малоимущих семей, нуждающихся в материальной господдержке, хотя независимые исследования называют цифру вдвое больше. Почти 90% этих семей многодетные, в которых родители или не работают или получают низкие зарплаты. Кроме того, зарплата 1,2 млн. граждан страны на уровне прожиточного минимума или меньше, то есть меньше 164,5 маната.

Не менее интересный факт: по словам главы Совета директоров ГЭЦ Малейки Аббасзаде, 30% учеников, окончивших IX класс с низкими отметками, уходят из школы, не продолжают учебу в профтехлицеях.

«Тяжелое экономическое положение, в котором оказались сегодня многие семьи в Азербайджане, приводит к тому, что родители не в состоянии удовлетворять возрастающие потребности детей, а иногда и просто досыта накормить их, — отмечает социолог Ильхама Джахангирова. — Эти обстоятельства, в первую очередь, заставляют детей искать собственные источники существования. В семьях с низким социальным статусом трудности экономического характера осложняются внутрисемейным морально-психологическим климатом, ухудшением отношений детей с родителями. Это становится предпосылкой временного или полного ухода ребенка из дома, превращения его в беспризорника, который самостоятельно должен заботиться о куске хлеба. Таким образом, социально-экономические и морально-психологические семейные проблемы — это основные причины «процветания» детского труда.

Еще одна реальность – большая доля теневой экономики в стране, в котором может использоваться детский труд. Факты использования детского труда часто носят скрытый характер или не воспринимаются как проблема вследствие низкой информированности населения о проблеме, ее рисках для развития детей и незнании способов ее решения.

Даже там, где детский труд объявлен незаконным, он продолжает существовать, и воспринимается как естественное явление, причем обычно он незаметен для стороннего наблюдателя. Часто детский труд окружен стеной молчания, безразличия и социальной апатии».

Азербайджан присоединился ко многим международным правовым документам о запрещении и мерах по искоренению наихудших форм детского труда, тем самым приняв на себя обязательства по осуществлению государственной политики и соответствующих программ. Однако достаточны ли усилия в борьбе с детским трудом? Видят и ощущают ли борьбу за их права на детство сами дети?

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