Что важнее: Вопрос «Королев или фон Браун?» или…

Как ни странно, у различных профессий также бывают свой звездный час или свой пик славы. Например, сказывают, что в начале второй половины 20-го века в СССР юноши и девушки мечтали стать физиками-ядерщиками, заниматься самыми сверхсекретными проблемами, подражать таким великим физикам, как Энрико Ферми или же Мария Складовская-Кюри.

Но эпоха ядерной моды быстро прошла и сменилась уже совсем новой, т.е. космической эрой – на этот раз кумирами молодежи стали летчики-космонавты. Возможно, распад СССР только в одном измерении стал весьма печальным событием – юноши и девушки некоторых постсоветских стран поняли, что их мечта стать космонавтами уже никогда не сбудется, потому что больше не существовал СССР, не было систематического набора в отряды космонавтов, вообще, вся космическая программа России сильно сократилась.

Не знаю уж почему, очередной День космонавтики (12 апреля!) я встретил не в очень-то оптимистическом настроении, хотя никогда не мечтал стать космонавтом, но судьба распорядилась таким образом, что даже я некоторое время был связан с космическими науками, был дипломированным астрофизиком-теоретиком…

Но дело не в этом. А в том, что иногда от сверхдержав также бывает толк – не только ядерные программы, но и космические исследования стали предметом и ареной состязания двух крупных государств. Да, в этом было много ненужного и лишнего, но и польза также была – развивалась техническая-прикладная и теоретическая науки.

Конечно, сейчас нельзя сказать, что космическая тема совсем закрылась. Нет, все обстоит не так – даже, наоборот, обсуждаются сценарии полета на Марс, среди лауреатов нобелевской премии по физике астрофизиков становится больше и больше…

Если не ошибаемся, по известной шкале известного советского астрофизика Н.С.Кардашева, земляне по уровню потребления космической энергии еще находятся на третьей ступени. Но выход за пределы земного пространства – это уже проект не избранных, одиночных военных – космонавтов, а простых людей – пожалуй, новые космические программы отличаются своим социальным содержанием и структурой.

Земные ресурсы довольно скудны. Поэтому перед человечеством стоят две задачи. Во-первых, обеспечить энергетическую безопасность человечества. Во-вторых, начать более интенсивное освоение близкого космоса.

Помнится, когда мы были студентами, наши преподаватели говорили, что полет на Марс — чисто техническая проблема и с точки зрения фундаментальной науки тут ничего особенного нет. Но дело в том, что технические задачи также надо решать.

Плюс, решение подобных задач в состоянии изменить даже психологию землян. На земле мы русские, американцы, французы и т.д., но выходя за пределы земного пространства, мы становимся землянами, представляем нашу матушку Землю.

Конечно, неугомонные современные антиглобалисты могут продолжать свои спекуляции, но мыслящая часть человечества понимает, что глобализм есть неизбежный вывод из процесса развития человечества в целом.

И начался он не вчера или не сегодня, наши предки – древние греки, римляне, тюрки и другие народы строили великие империи и не только порабощали другие народы, но и создавали нечто общее, т.е. наше человечество.

И сейчас неважно кто первым был в Космосе – русский или американец. Неинтересно, кого следует считать отцом ракетной и космической техники – Королева или фон Брауна? Важно, что это сделал Человек. И просторы Космоса откроются именно Человеку, а не различным двуногим тварям.

«Бесконечное звездное небо над нашими головами, Моральный Закон в наших сердцах» — так говорил великий Кант, понимая, что эти две максимы одновременно являются и двумя первыми предупреждениями для человека, забыть которые Человечество не имеет морального права…