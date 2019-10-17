Польша как правая оппозиция ЕС

На днях в Польше состоялись парламентские выборы — и показательно, что победу вновь одержали евроскептики. Имеется в виду консервативная партия «Право и справедливость» серого кардинала польской политики Ярослава Качиньского. Эта сила сможет снова сформировать однопартийное правительство.

Наверное, такая победа говорит о том, что польское общество устраивает государственный курс правительства, которое находится в непростых отношениях с Еврокомиссией, но нацелено на сближение с США. То есть, наверняка продолжится курс на отказ от приема беженцев, скорее всего, будет продолжена жесткая линия в отношении России и не прекратятся словесные стычки с лидерами Западной Европы. Что в целом способствует дезинтеграционным процессам в ЕС — ведь Польша относится к наиболее значимым по своему потенциалу странам восточной части объединения. То есть, такое самостоятельное поведение послужит дополнительным воодушевляющим примером для всех правых консервативных партий Европы в их стремлении прийти к власти в своих странах.

Многие наблюдатели отмечают, что партия «Право и справедливость» сумела удержать бразды правления в Польше благодаря тому, что за время нахождения у власти увеличила государственные расходы на социальное обеспечение граждан. С 2016 году правительство реализует программу «Семья 500+», направленную на увеличение рождаемости, благосостояния многодетных семей, на решение проблемы бедности среди несовершеннолетних.

Семьи, где мать и отец зарабатывают меньше 180 долларов в месяц, получают пособия от государства в размере 125 долларов на ребенка. Если ребенок с инвалидностью, то сумма пособия увеличивается до 307 долларов в месяц.

По состоянию на февраль 2017 года в этой программе принимали участие около 4 млн. польских детей. Правительство выделило на них свыше 5 млрд. долларов.

«Право и справедливость» поддерживают и пенсионеры. В 2017 году польские власти снизили пенсионный возраст с 67 лет до 65 для мужчин и до 60-ти для женщин. На пенсионную реформу было выделено 2,74 млрд. долларов в 2018 году.

И на этом консерваторы останавливаться не собираются. В феврале 2019 года Качиньский сообщил о планах правительства выплачивать пенсионерам 282 доллара к пенсии, ввести новые льготы для семей с детьми и снизить налоговую ставку для рабочих младше 26 лет.

А после победы на выборах премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство продолжит строить в Польше общество всеобщего социального благополучия.

Одним словом, при консерваторах в Польше выросли уровень жизни и деловая активность. По мнению Качиньского, одна из задач его партии — развеять комплекс поляков, что они зарабатывают меньше и живут хуже, чем в странах Западной Европы.

Ведь Польша стала уже седьмой экономикой Евросоюза. ВВП страны составляет 524 млрд. евро (13,5 тысяч евро на душу населения). Уровень безработицы в Польше в июле 2019 году составил 3,3% и является одним из самых низких в Европе. С 2016 года минимальная зарплата в Польше увеличилась с 474 до 576 долларов в месяц.

Не жалеют денег польские власти на строительные проекты, развитие перспективных направлений бизнеса. Международные компании IBM, Citigroup, Credit Swiss, Capgemini перенесли в Польшу часть своей деятельности.

Несмотря на то, что городская интеллигенция тяготеет к оппозиционным партиям, критикует «Право и справедливость» за ограничение свободы прессы, независимости судебной власти, Качиньский и Моравецкий заработали репутацию политиков, которые отвечают за свои слова и выполняют обещания.

И все это наверняка вызывает озабоченность у руководства ЕС, потому что им придется и дальше иметь дело с партией «Право и справедливость». Ведь польские консерваторы выступают за сокращение вмешательства Еврокомиссии во внутренние дела стран-членов.

Еврокомиссия осудила принятие в Польше закона о снижении пенсионного возраста судей. В Брюсселе уверены, что это позволит правительству провести чистки в органах судебной власти, назначить на должность судей угодных людей. А в партии «Право и справедливость» считают, что их меры позволят очистить органы судебной власти от коррупционеров социалистической эпохи.

Брюссель критикует Варшаву за то, что та отказывается выполнить план Еврокомиссии по расселению беженцев. Польские власти опасаются, что вместе с беженцами в страну могут просочиться исламские экстремисты. «Право и справедливость» выступает против пропаганды сексуального равенства, толерантности к ЛГБТ, считая эти ценности чуждыми для польских традиций и уклада жизни.

Польские власти сократили количество государственных СМИ, что тоже стало поводом для обвинений в авторитаризме.

Руководству Германии и Франции было бы удобнее, если бы на выборах победила оппозиционная партия «Гражданская платформа», членом которой является пока еще президент Европейского совета Дональд Туск – проверенный временем евроцентрист, который после истечения полномочий мог бы претендовать на пост министра иностранных дел или премьера Польши.

В интересах Берлина и Парижа, чтобы Варшава была их младшим ассистентом, а вовсе не самодостаточным центром силы в ЕС, способным консолидировать страны, которые не во всем согласны с Еврокомиссией.

Напомним, правительство Моравецкого не поддалось давлению даже после того как в прошлом году в ЕС была инициирована процедура санкций против Польши.

Ну и, кроме всего прочего, в условиях непростых американо-европейских отношений Польша при консерваторах продолжит оставаться одним из немногих сторонников администрации Трампа в Центральной и Восточной Европе, и наверняка будет использовать отношения с США как прикрытие в противостоянии с Еврокомиссией. В целом для ЕС это, наверное, не очень, но вот для баланса интересов очень даже ничего.