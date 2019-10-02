Полноправное членство в ЕАЭС для Тегерана не самоцель

О саммите ЕАЭС в Ереване, о том, как развивается данная организация, а также о возможности становления полноправным членом данной организации Ирана, рассказал в интервью «Зеркало» профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Вчера в Ереване прошел саммит глав ЕАЭС. Как Вы в целом оцениваете развитие данной организации? Насколько она работает и эффективна?

— Сейчас уже широко признан факт того, что по глубине достигнутого уровня интеграции ЕАЭС занимает второе место в мире, уступая лишь Европейскому союзу. С учетом того, что на планете насчитывается около двух десятков интеграционных союзов, содружеств или сообществ, почетное второе место – отличный результат.

На настоящий момент эффективность работы ЕАЭС относительно невелика, и у этого факта преимущественно политические причины. Выделю только две из них.

Во-первых, успешное интеграционное объединение должно строиться на общих ценностях. А диалог о наличии таких ценностей в ЕАЭС даже не начинался. Поэтому каждый сложный вопрос движения по пути углубления (или расширения) интеграции дипломатам пяти государств-членов приходится обсуждать как бы «с нуля». Эксперты, изучавшие евроинтеграцию, еще более полувека назад выявили эффект spill-over, т.е. «перетекания» интеграции из одной области в другую, поскольку интеграция в ряде секторов экономики государств союза начинала оказывать структурное давление на смежные области, требуя аналогичных мер по устранению барьеров и выработке интегрированной социально-экономической политики. Но в основе такого интеграционного процесса всегда лежат ценности!

В-вторых, начало истории ЕАЭС совпало с обострением отношений России и Запада, прежде всего с болезненными секторальными санкциями, наложенными США и их сателлитами на российскую экономику. Следствием санкций стало падение российской экономики в 2015-16 гг., двукратная девальвация российского рубля и явное нежелание многих государств расширять связи с Россией на начальной стадии украинского кризиса. Даже отдельные государства – члены ЕАЭС в 2015-16 гг. открыто жаловались на санкции и низкую эффективность Союза в таких областях, как снижение таможенных барьеров, открытие рынка России для товаров и услуг из других государств. Сейчас все эти факторы уже в прошлом, даже секторальные санкции существенного негативного воздействия на экономику России и всего ЕАЭС не оказывают.

Вследствие указанных выше факторов, в настоящее время процесс стабилизации ЕАЭС как интеграционной структуры завершился. Уже оформилась миссия Союза в мире – привлекать государства, не входящие в американо-центричные структуры и заинтересованные в либерализации торговли, прежде всего в доступе своих товаров и услуг на объединенный рынок пяти государств – членов ЕАЭС.

Причем указанная миссия носит не региональный, а глобальный характер. В сентябре 2019 года элиты Европейского союза были шокированы новостью о том, что стоящая много лет у порога ЕС Сербия стремится подписать с ЕАЭС соглашение о свободной торговле, а при определенных условиях даже готова стать его полноправным членом. Среди государств планеты, с которыми зона свободной торговли уже создана или это произойдет в самое ближайшее время, мы находим расположенные в разных уголках мира Вьетнам, Сингапур, Иран, Египет. На горизонте мегасоглашение ЕАЭС с Индией, а в более отдаленной перспективе даже с Китаем. В ситуации, когда глобальный режим либеральной торговли переживает кризис, Россия и другие страны ЕАЭС могут стать новым полюсом, вокруг которого объединятся страны, не заинтересованные в разрушении режима свободной торговли.

— Одной из стран, которая подписала соглашение о торговых отношениях, является Иран. Глава Ирана Хасан Роухани также принял участие на данном саммите. Насколько возможно, что Тегеран тоже захочет стать членом этой организации?

— Пока у сближения Ирана с Россией, а также с другими государствами — членами ЕАЭС, слишком много высоких и непреодолимых барьеров. Главный из них — особый статус Ирана как государства, противостоящего почти в одиночку таким мощным в военном и экономическом отношении государствам, как США, Саудовская Аравия и Израиль. С таким багажом Тегеран в ЕАЭС, конечно, не примут. Но полноправное членство в Союзе едва ли для Тегерана является сейчас самоцелью.

В настоящее время его вполне устраивает военно-техническое сотрудничество с Россией, расширение торгово-экономических связей, сближение с такой влиятельной интеграционной структурой в сфере безопасности, как Шанхайская организация сотрудничества. Но в долгосрочной перспективе (10+лет) членство Ирана в ЕАЭС не только возможно, но и желательно. Это страна с населением свыше 80 миллионов человек, емким внутренним рынком, огромным потенциалом в области транспортных услуг и туризма. Она привлекательный партнер для экономической интеграции.