Полиция Шри-Ланки задержала семь боевиков-смертников, узнали СМИ

Полиция Шри-Ланки задержала семь боевиков, которые готовились стать смертниками. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на источник в полиции островного государства, передает Газета.ру.

По словам источника, задержанные причисляют себя к группировке «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», которая связана с террористической организацией «Исламское государство».

Он добавил, что эти семь человек обучались на протяжении долгого времени использованию огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, связаны ли задержанные с терактами, которые произошли недавно на Шри-Ланке, уточнил источник.

На Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.