Власти Шри-Ланки арестовали более 600 нарушителей введенного накануне комендантского часа, предотвратив попытку смены власти в стиле «арабской весны», сообщает издание Colombo Gazette.

«Полиция сообщила, что в Западной провинции с 22 часов до 6 утра были арестованы 664 человека. Комендантский час по всему острову был объявлен в преддверии акции протеста в стиле «арабской весны», которую планировалось провести в воскресенье», — сообщает издание.

Арабская весна — это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010-х годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи.