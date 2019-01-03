Поездка в Бакинском метро опасна для жизни?

25 декабря на станции «28 мая» Бакинского метрополитена житель Баку Назим Ахмедов внезапно упал, потеряв сознание.

Была вызвана бригада Скорой помощи, но мужчина скончался до прибытия медиков (Media.Az).

Отметим, что такие случаи в Бакинском метрополитене случаются довольно часто.

Так, 15 марта 2018 года на станции метро «28 Мая» умер житель города Баку Васиф Марданов. Была вызвана скорая помощь. Но мужчина скончался до прибытия врачей. По предварительной версии, он скончался от сердечного приступа.

16 октября 2018 года на станции метро «Халглар достлугу» скончался пассажир Тахмаз Гурбанов Ахмед.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи, констатировала смерть от сердечной недостаточности.

Отметим, что во всех перечисленных случаях, бригады Скорой помощи прибывали на место происшествия уже после смерти пассажиров.

Между тем напомним, что во времена СССР при станциях метро действовали медпункты, которые при возникновении необходимости оказывали пассажирам медицинскую помощь.

Эти медпункты до сих пор действуют во многих метрополитенах стран СНГ.

Мы решили выяснить, существуют ли медицинские пункты при станциях Бакинского метрополитена?

«При станциях Бакинского метрополитена нет медицинских пунктов», — заявил «Зеркало» пресс- секретарь этого ведомства Бахтияр Мамедов. По словам пресс-секретаря,

в случае необходимости вызывается карета Скорой помощи. «А случаев опоздания Скорой помощи никогда не было», — сказал пресс- секретарь Бакинского метрополитена.

Главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Рауф Нагиев уверен, что во время вызовов Скорой помощи работниками метрополитена опозданий не было. «Скорая помощь оказывается в экстренных случаях в течение 15 минут. Неотложная помощь оказывается в течение часа. Во время оказания скорой помощи опозданий не бывает», — сказал Рауф Нагиев «Зеркало».

Учитывая пробки на дорогах и количество машин на подступах к станции 28 мая, время, названное главврачом, вызвало некоторые сомнения.

«Зеркало» выяснило, что ближайшие к метро 28 мая подстанции Скорой помощи находятся около станций метро Хатаи и Низами.

«Оттуда к станции «28 мая» бригады Скорой помощи могут добраться за 15 минут. Но нужно учитывать и пробки на дорогах», — сообщили диспетчеры из «службы 103» Скорой помощи.

Доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла считает, что для карет скорой помощи и пожарных машин должны быть выделены отдельные линии. «Когда проводилась реконструкция дорог в стране, специалисты предлагали выделить отдельные линии для Скорой помощи и пожарных автомобилей. Но этого так и не было сделано. В результате во время многочисленных пробок врачи Скорой помощи не могут вовремя прибыть к больному. Ведь врачи не летают на вертолетах, а ездят на автомобилях», — сказал А.Гейбулла «Зеркало».

P.S. : Во время аварии на Мингечаурской ГЭС была обесточена большая часть страны и приостановлена деятельность Бакинского метрополитена. Пассажирам пришлось выходить из вагонов и пешком через тоннели добираться до станций. Тогда в панике и давке, кто-то потерял сознание, у кого-то схватило сердце. Но для получения медицинской помощи им пришлось дожидаться приезда врачей Скорой помощи. Если бы при станциях действовали медицинские пункты, то, пассажирам была бы своевременно оказана первая помощь.

И еще…

Бакинский метрополитен насчитывает 25 станций метро. Если при каждой станции создать медпункт, при котором будут сменно работать хотя бы по три врача, свыше 70 человек будут обеспечены работой. А пассажирам, которым вдруг стало плохо под землей, будет оказана первая помощь. И возможно, Скорой не придется приезжать, чтобы констатировать очередную смерть…

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