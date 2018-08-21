Под суд за анекдот

Суд в Петербурге 21 августа приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении гражданского активиста и блогера, инвалида 2-й группы Эдуарда Никитина. Он обвиняется в экстремизме за публикацию анекдота в соцсети «ВКонтакте», и по этой статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Впрочем, как сообщил адвокат Никитина, следствие после проведения психиатрической экспертизы просит суд не привлекать его к уголовной ответственности, а отправить на принудительное лечение.

Впервые с советских времен человека судят за анекдот. Двух репостов в соцсети «ВКонтакте», сделанных гражданским активистом, участником движения «Солидарность» Эдуардом Никитиным еще в 2015 году, – шуток про «ватников» и анекдота про выборы – оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по 282-й «экстремистской» статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Адвокат Эдуарда Никитина Максим Камакин подчеркивает, что дело его подзащитного – это первое уголовное дело за анекдот с брежневских времен.

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