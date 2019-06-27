Почему Аразу Ализаде пора в студию к Соловьеву?

Позорно известный российский пропагандист Владимир Соловьев вновь чепуху сморозил. Не выходя из телевизионной студии, в очередном вечере с собой любимым, он заявил: «На Украине, Грузии, Казахстане, Азербайджане, Армении, Узбекистане под контролем и на средства Пентагона работают американские биолаборатории». После чего предложил «долбануть» по этим странам. Не знаю, долбали ли самого Соловьева и если да, то с его согласия или вопреки его желанию, но перед нами откровенный лжец и провокатор, которому банально нужно запретить въезд в те страны, в адрес которых он озвучивал откровенную, осознанную, провокационную ложь.

Но, в данном случае речь пойдет не о Соловьеве. Точнее, не совсем о Соловьеве. Речь пойдет о депутате Милли Меджлиса Аразе Ализаде. Он, по моему глубочайшему убеждению, идеально подходит для участия в передачах Соловьева, изображая нудный российскому пропагандисту типаж азербайджанца. Если кто-то не в курсе, то в передачах Соловьева давно и часто появляются «эксперты по вызову» разного сорта и для разных случаев.

К примеру, если нужно очернять Украину, а это в последнее время любимая тема передач Соловьева, то весь этот спектакль происходит с участием украинских же политиков. Правда, зачастую беглых, слинявших из своей страны после свержения Виктора Януковича. Они стоически изображают роль «боксерской груши», по которой своими апперкотами лжи любят бить сам Соловьев и приглашенные им штатные украинофобы. Более того, порой беглые украинские политики проявляют в деле очернения своей Родины даже больше рвения, чем россияне.

И Араз Ализаде, на мой взгляд, очень гармонично выглядел бы в этой компании. По многим причинам. К примеру, потому, что он частенько говорит не правду. Взять, хотя бы его интервью сайту Yenicag.az, в котором он умудрился оболгать Посла Азербайджана в России Полада Бюль-Бюль оглы. Тогда, отвечая на вопрос журналиста сайта о том, почему журналиста Фуада Аббасова, который, по словам А.Ализаде, является гражданином Турции, депортируют в Азербайджан, депутат ММ ответил: «Наверное, это заслуга Полада. Полад Бюль-Бюль оглы заявил им, что нет русскоязычных азербайджанских политологов, но есть политолог, являющийся этническим азербайджанцем, но гражданин Турции. Его и послал».

Как известно, Фуад Аббасов на днях таки был депортирован в Азербайджан. Что доказало то, что он является гражданином нашей страны, а не Турции. Кроме того, и российская сторона, и П.Бюль-Бюль оглы конкретными фактами доказали несостоятельность утверждений Араз-бея, сделанных в интервью отечественному сайту. Однако, Араз Ализаде несмотря на конфуз, перед послом не извинился. Не в его правилах это, видимо.

Более того, он снова «отличился». На сей раз, рассуждая в беседе с агентством «Спутник» о последних событиях в ПАСЕ и возвращении туда российской делегации, Араз-бей умудрился оскорбить и оболгать целую страну. Он посетовал на то, что «никто не говорит о фашизме в Украине». То есть, депутат ММ озвучил ровно ту ложь, что традиционно доносится из студии Соловьева и разносится иными российскими пропагандистами, которые получают деньги за украинофобию.

Я бы рекомендовал МИД Украины внести депутата ММ Араза Ализаде в «черный список», запретив ему посещать страну, на которую он клевещет. А еще, я бы рекомендовал посольству Украины в Азербайджане выступить с обращением в связи с действиями этого парламентария, который наносит своими речами вред стратегическим отношениям между Азербайджаном и Украиной. Дисциплинарный комитет ММ обязан обсудить поведение Араза Ализаде, который уже слишком вошел в раж, озвучивая не соответствующие истине вещи касательно отечественных дипломатов и даже целых государств.

Я же хочу заметить, что за всю новейшую историю азербайджано-украинских отношений ни один депутат ВР ни разу не рассуждал о «фашизме в Азербайджане». Пока, во всяком случае. Теперь же, после слов Араз-бея, не исключено, что какой-нибудь украинский депутат выскажется в адрес нашей страны в той же манере.

Естественно, тогда все в Баку начнут возмущаться. Но, в реальности возмущаться нужно сейчас. Заставив, как минимум, Араза Ализаде принести извинения за сказанное. В том числе и потому, что он ставит в неловкое положение не только самого себя. Как известно, Азербайджан входит с Украиной в ГУАМ. По «логике» депутата ММ, наша страна состоит в союзе с государством, в котором «есть фашизм»?!

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский на днях внес изменения в состав Национального инвестиционного совета. В состав Нацсовета включены, в частности, представители крупного бизнеса — президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. Ну и как после этого быть с тезисом Ализаде? Ведь получается, что президент SOCAR вошел в Нацсовет страны, в которой, как утверждает отечественный парламентарий, «есть фашизм».

И последнее. В Украине проживает около полумиллиона азербайджанцев. Среди них есть военнослужащие, проливавшие кровь в войне с Россией. Среди них есть известные журналисты, телевизионщики, врачи, депутаты разного уровня, кандидаты в депутаты ВР, чиновники в целом ряде министерств и ведомств. Наконец, прокурором АР Крым является азербайджанец Гюндуз Мамедов.

Перечисляю все это, чтоб показать абсурдность утверждения Араза Ализаде. И было бы замечательно, если бы представители азербайджанской диаспоры Украины подготовили заявление, осуждающее речи человека, примитивно оскорбляющего страну, которая для полумиллиона Азербайджанцев стала второй, а то и первой Родиной.