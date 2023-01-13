Азербайджанский исполнитель, президентский стипендиат Эмин Эминзаде открыл в Англии собственную вокальную студию EMINZADA и готовится к выпуску нового альбома, сообщили # в пресс-службе певца.

В 2020 году певец поступил в один из престижных вузов Лондона — Британский и ирландский институт современной музыки (British and Irish Modern Musi c Institute), который с отличием окончил.

Он уже два года продолжает там свою музыкальную карьеру, выпускает песни, работает над проектами и занимается пропагандой азербайджанской музыки.

Недавно Эмин открыл в Англии вокальную студию EMINZADA, в которой обучает пению и сочинению песен. В ней он в основном знакомит своих студентов с азербайджанской народной, классической и современной музыкой.

«Эта идея у меня появилась давно, но никак не было возможности из-за напряженного графика работы и учебы ее реализовать. Мне очень хочется, чтобы нашу музыку знали во всем мире и исполняли ее. Желающих обучаться в моей студии очень много. Делюсь с ними своим опытом и даю советы. Радуюсь их результатам. В студии мы также организуем концерты. В дальнейшем у меня много планов, связанных с этой студией», — рассказал Эминзаде.

На данный момент исполнитель также работает над записью своего нового музыкального альбома, выпуск которого запланирован на февраль текущего года.

Эминзаде — автор всех своих композиций, которые он выпустил в Азербайджане, Америке, Турции и других странах. Каждая из них стала хитом и принесла ему большой успех.

Лауреат международных конкурсов «Золотой микрофон» в Казахстане, Elia Catalano в Италии, Opus — 2012 в Испании, «TO THE TOPS» — в 2013 году в Баку и других. Ему посчастливилось также выступить в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти , исполнив с ним дуэтом композиции Jamayka и O Sole Mio. Мировая звезда после концерта назвал Эминзаде «Робертино Азербайджана».

Эмин выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, обучался в классе народной артистки Азербайджана Фидан Гасымовой. Исполнителю удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде был отправлен в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramati cAcademy и стал первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении. Имя певца вписано в «Золотую книгу молодых дарований Азербайджана».

В 2019 году был приглашен в качестве почетного гостя на 62-ую церемонию награждения американкой музыкальной премии «Грэмми». Его талант также высоко оценила сестра короля поп-музыки Майкла Джексона — Джанет Джексон.