По случаю праздника Гурбан во всех мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз

По случаю праздника Гурбан во всех мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз, сообщает в понедельник Trend.

Праздничный намаз, начиная с 8:00, был совершен во всех функционирующих в стране мечетях, в том числе в 9:00 — в бакинской мечети «Тезепир».

Сотни тысяч людей совершили намаз, молясь в том числе о скорейшем урегулировании нагорно-карабахской проблемы, освобождении родных земель от вражеской оккупации, восстановлении территориальной целостности Азербайджана.

Праздничную молитву в мечети Тезепир совершил имам мечети Мирджафар Эйюбов.

В этом году праздник Гурбан отмечается в Азербайджане 12-13 августа.