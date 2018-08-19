Песков рассказал, как прошли переговоры Путина и Меркель

Трехчасовые переговоры лидеров России Владимира Путина и Германии Ангелы Меркель в Берлине были обстоятельными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Переговоры были длительные. Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера (перед началом беседы)», — сказал Песков журналистам по итогам встречи двух лидеров.

Он отметил, что у сторон не было цели достигнуть договоренностей. «Это была очень полезная своевременная беседа по сверке часов, по целому ряду таких актуальных, активно развивающихся вопросов», — сказал он.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин и Меркель обсудили двусторонние отношения, а также отметили рост торгового оборота между Россией и Германией.

РИА Новости

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| 2018-08-19T02:40:04+00:00 19 августа 2018, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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