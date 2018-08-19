Песков рассказал, как прошли переговоры Путина и Меркель

«Переговоры были длительные. Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера (перед началом беседы)», — сказал Песков журналистам по итогам встречи двух лидеров.

Он отметил, что у сторон не было цели достигнуть договоренностей. «Это была очень полезная своевременная беседа по сверке часов, по целому ряду таких актуальных, активно развивающихся вопросов», — сказал он.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин и Меркель обсудили двусторонние отношения, а также отметили рост торгового оборота между Россией и Германией.

РИА Новости